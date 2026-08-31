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Po deštivém pondělí přijde oteplení. Teploty zamíří až k 28 stupňům

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Pondělí přinese nejvíce deště a místy také bouřky. Po přechodu studené fronty se počasí uklidní a teploty se budou pohybovat kolem 23 až 24 stupňů. Častější přeháňky se během týdne očekávají na severu a severovýchodě Česka.
Po deštivém pondělí přijde oteplení. Teploty zamíří až k 28 stupňům

Po deštivém pondělí přijde oteplení. Teploty zamíří až k 28 stupňům

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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