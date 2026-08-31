Po deštivém pondělí přijde oteplení. Teploty zamíří až k 28 stupňůmPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Po deštivém pondělí přijde oteplení. Teploty zamíří až k 28 stupňům
Město Vyšší Brod na Českokrumlovsku a rakouský městys Reichenthal vybudovaly čtyřkilometrovou přeshraniční...
Na Českokrumlovsku se v sobotu odpoledne srazila dvě osobní auta. Přestože se zranilo pět lidí, nejhůř to...
K tragickému střetu došlo v neděli před jedenáctou hodinou na Táborsku. V železniční zastávce v Sezimově...
Centrum Českých Budějovic doslova rozkvetlo. Nově ho totiž zdobí tisíce rostlin. V parku Na Sadech,...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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