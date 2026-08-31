Lanovka v Rakousku jezdí jen pár týdnů a už má problém. Bergstanici postavili o šest metrů výš, než povolil plán

Stavbaři proto horní stanici posunuli šest metrů hlouběji do svahu a o sedmdesát centimetrů výš. Na trase dlouhé 1 374 metrů to představuje zlomek, přepočteno asi 0,44 % celkové délky. Jenže u lanovek platí jiná pravidla než u běžných staveb: jakákoli změna schváleného provedení vyžaduje samostatné povolení. A právě tady se příběh komplikuje.
Šest metrů, které otevřely úřední kolotoč
Bezirkshauptmannschaft Bregenz zahájila prověřování správní odpovědnosti poté, co obdržela podněty od lanovkového dozoru i orgánu ochrany přírody. Jednatel provozovatelské společnosti Damülser Seilbahnen Markus Simma na dotaz
ORF Vorarlberg potvrdil, že důvodem přesunu byly geologické podmínky zjištěné při výkopových pracích. K otázce, zda se stavělo bez doplňujícího povolení, se ovšem odmítl vyjádřit.
Klíčové je rozlišit dvě roviny: technickou bezpečnost provozu a administrativní legalitu celého postupu. Z dostupných dokumentů vyplývá, že lanovka provozní povolení má, sporné zůstává, kdy přesně se úřady dozvěděly o změně a zda stavba pokračovala dřív, než bylo vydáno změnové rozhodnutí.
Časová osa povolení: žádost přišla až po přesunu stanice
Rešerše veřejně dostupných úředních dokumentů odhaluje přesnější chronologii, než jakou naznačovala lednová mediální vlna:
24. června 2025 – původní stavební povolení pro šestisedačku Hohes Licht. Podzim 2025 – demolice staré dvousedačky, výkopové práce, zjištění nedostatečné únosnosti podloží a faktický přesun horní stanice. 16. listopadu 2025 – firma podává žádost o změnovou stavební licenci, ve které už figuruje formulace, že stanice „byla posunuta, aby vyhověla geologickým podmínkám“. 24. listopadu 2025 – žádost o provozní povolení. 16. prosince 2025 – závěrečná kontrola; podle zápisu obecního zastupitelstva proběhla hladce a obec uvádí udělení provozního povolení i změnové stavební licence. Druhá polovina prosince 2025 – lanovka zahajuje komerční provoz. 26. ledna 2026 – ORF Vorarlberg zveřejňuje informaci o prověřování ze strany BH Bregenz.
Mezi spuštěním a mediální kauzou uplynulo zhruba pět až šest týdnů. Odchylka tedy úřadům nebyla neznámá až po zahájení provozu, firma o změnové povolení požádala ještě před závěrečnou kontrolou. Otázkou ovšem zůstává, zda stavba v nové poloze probíhala už před podáním žádosti 16. listopadu.
Pokuta, nebo odstavení? Co říká rakouský zákon o lanových drahách
Podle rakouského Seilbahngesetz může úřad nařídit částečné či úplné zastavení provozu pouze tehdy, když bezpečnost přepravy osob přestane být zaručena nebo existuje důvodná obava z ohrožení cestujících. Samotné probíhající správní řízení o administrativní odchylce takový krok automaticky nespouští.
Sankční rámec je dvojí:
Právní předpis Podstata přestupku Maximální pokuta Seilbahngesetz 2003 Stavba, změna nebo provoz bez potřebného povolení cca 500 000 Kč Vorarlberský zákon o ochraně přírody Provedení záměru bez povolení nebo v rozporu s ním cca 725 000 Kč
Podle nás se kauza pohybuje spíše v rovině finanční sankce za postup při realizaci než v blízkosti okamžitého odstavení. Provozní povolení bylo uděleno, změnová stavební licence rovněž, zbývá vyřešit, kdo ponese odpovědnost za to, že se stavělo v nové poloze dřív, než byl změnový postup formálně dokončen.
Co nahradila nová šestisedačka a proč na ní Damülsu záleží
Hohes Licht patří k páteřním lanovkám střediska Damüls-Mellau-Faschina. Stará dvousedačka sloužila od roku 1972 a její parametry už dávno neodpovídaly dnešním nárokům.
Parametr Původní dvousedačka (1972) Nová šestisedačka (2025) Délka 1 200 m 1 374 m Převýšení 210 m 267 m Rychlost 2,5 m/s 5,5 m/s Jízdní doba cca 8:50 min cca 4:30 min Kapacita 1 440 osob/h 2 800 osob/h
Odpojitelná sedačka s bublinami a vyhříváním zkrátila jízdní dobu téměř na polovinu a kapacitu zdvojnásobila. Středisko ji propaguje jako hlavní novinku sezony 2025/26, a právě proto má celá kauza větší rezonanci, než by měla u okrajového vleku.
Český lyžař v Damülsu: exotika, nebo běžná destinace?
Damüls figuruje v nabídkách českých cestovních kanceláří a portál SNOW.cz ho charakterizuje spíše jako „zapomenutý kout“ Vorarlberska, atraktivní pro znalce, méně navštěvovaný masovým českým publikem. Středisko hlásilo sezonu od 5. prosince 2025 do 12. dubna 2026 a nová lanovka byla v provozu bez zveřejněného rozhodnutí o odstávce.
Pro srovnání: v Česku řeší speciální stavební povolování lanových drah od ledna 2024 Drážní a energetický stavební úřad. Veřejně viditelné spory se u nás odehrávají spíše v povolovací fázi před zahájením stavby, aktuálně třeba u nových lanovek ve Špindlerově Mlýně, kde DESÚ stanovil podmínky už ve stavebním povolení. Geologické překvapení při výkopu se ovšem může přihodit na kterékoli horské stavbě; citlivé je vždy načasování korekce vůči povolovacím krokům.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková