Chyba českých důchodců u lékaře s recepty. Dělají ji roky a stojí je až 2 000 Kč ročně

Cesta od lékaře domů vypadá u spousty seniorů stejně. Z ordinace si odnesou hrst předpisů, další den zajdou do lékárny, zaplatí doplatek a víc to neřeší. Působí to jako úplně běžná rutina, jenže právě v ní se schovává drobnost, kterou lidé opakují celé roky. A za tu dobu je připraví o nemalou částku, aniž by tušili, kde je problém.
Kdo se nezeptá, doplácí zbytečně navíc
Většina léků na předpis má na trhu více verzí se stejnou účinnou látkou. Vyrábějí je různé firmy a liší se cenou i výší doplatku. Lékař přitom napíše konkrétní přípravek, na který je zvyklý, a pacient ho v lékárně bez řečí vezme. Tím se ale připravuje o možnost dostat rovnocennou levnější variantu.
Rozdíly nejsou zanedbatelné. U jednoho balení jde někdy jen o pár korun, jindy klidně o stovky. Když člověk takový lék bere každý měsíc dlouhodobě, za rok se z toho stane suma, která se u někoho s více recepty vyšplhá až ke dvěma tisícům korun. Přitom by stačila jediná věta: zeptat se, jestli neexistuje lék se stejným účinkem a nižším doplatkem.
Do limitu se počítá jen ta nejlevnější verze
Tady je jádro celého problému. Stát chrání pacienty takzvaným ochranným limitem, jenže do něj se nezapočítává celý doplatek, který u pokladny necháte. Do limitu se vám započítá jen tolik, kolik byste zaplatili za nejlacinější variantu se shodnou léčivou látkou podávanou stejnou cestou, bez ohledu na to, kterou z nich si nakonec odnesete.
Když si tedy vezmete dražší verzi, rozdíl oproti té nejlevnější tvoří takzvaný nezapočitatelný doplatek. Ten se do limitu vůbec nepromítne a platíte ho dál i ve chvíli, kdy už máte limit vyčerpaný. Právě proto někteří senioři doplácejí v lékárně pořád, i když by podle svého věku platit skoro nic nemuseli.
Ochranné limity: kolik smíte za rok utratit
Právě senioři mají tento strop nastavený nejníže. Pro rok 2026 platí u započitatelných doplatků tyto roční hranice:
Skupina pojištěnců Roční limit započitatelných doplatků Lidé nad 65 let 1 000 Kč Senioři nad 70 let a část zdravotně postižených 500 Kč
Ostatní dospělí mají strop výrazně vyšší, takže na něj běžně vůbec nedosáhnou. Od roku 2025 navíc odpadlo čekání na vrácení peněz. Systém eRecept sleduje průběžně, kolik jste už doplatili, a jakmile limit vyčerpáte, započitatelné doplatky v lékárně přestanete platit. Nemusíte tedy nic hlídat v šuplíku ani čekat na složenku od pojišťovny.
Co říct lékaři a na co se zeptat v lékárně
Řešení má dvě roviny. Už u lékaře můžete požádat, aby vám předepsal nejlevnější dostupný lék s danou účinnou látkou. A v lékárně máte právo na informaci o levnější variantě. Lékárník je ze zákona povinen nabídnout přípravek se stejnou léčivou látkou a nižším nebo nulovým doplatkem, pokud s výměnou souhlasíte.
Už při předepisování léku může lékař zvolit variantu s nejnižším doplatkem, stačí o ni požádat. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Záměna ale není vhodná úplně vždy. U některých skupin léků, například na ředění krve nebo na epilepsii, se s ní musí zacházet opatrně a měla by proběhnout po poradě s lékařem. Pokud lékař na recept napíše pokyn nezaměňovat, lékárník vydá přesně to, co je předepsané. Kdykoli máte o své léčbě pochybnosti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Druhá chyba, kterou senioři často přehlédnou
Nižší hranici mají i lidé s invaliditou třetího stupně, kteří pobírali invalidní důchod. Háček nastává u těch, kdo si sami požádali o řádný starobní důchod. Jakmile totiž úřad přizná starobní důchod, ten invalidní automaticky končí a v evidenci už nemusí být vidět, že spadáte do nižší hranice. V praxi pak takový člověk za léky utrácí zbytečně víc a přitom vůbec neví, proč se mu doplatky zvedly.
Pokud jste si tímhle prošli, vyplatí se ověřit u zdravotní pojišťovny, jaký limit se na vás vztahuje. Někdy stačí doložit platný posudek o invaliditě a hranice se upraví. Krátká návštěva pobočky nebo jediný telefonát vám přitom může srazit výdaje za léky na celý zbytek roku.
Kde si svůj stav snadno ověříte
Aktuální čerpání limitu i výši doplatků najdete v aplikaci eRecept, kam se přihlásíte třeba přes bankovní identitu. Pojištěnci VZP mají přehled i v aplikaci Moje VZP, obdobné portály nabízejí i další pojišťovny. Kdo internet nepoužívá, zeptá se rovnou v lékárně, kde vám lékárník řekne, kolik vám do limitu zbývá a jaká část doplatku se do něj počítá.
Zdroje: https://www.vzp.cz/pojistenci/informace-a-zivotni-situace/regulacni-poplatky-a-ochranne-limity/ochranne-limity, https://www.zdravotnickydenik.cz/2026/05/ochranne-limity-na-leky-kolik-zaplatite/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/44316-limit-doplatky-za-leky-2026-system-erecept, https://lekarnici.cz/v-lekarne-se-vyplati-nespechat/, https://www.podnikatel.cz/clanky/seniori-mohou-zbytecne-platit-vic-za-leky-rozhoduje-detail-pri-odchodu-do-duchodu/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/radce-pravidla-ktera-urcuji-kolik-doplacite-za-leky-jak-zbytecne-neplatit-vic-289674