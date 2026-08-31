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Chyba českých důchodců u lékaře s recepty. Dělají ji roky a stojí je až 2 000 Kč ročně

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Cesta od lékaře domů vypadá u spousty seniorů stejně. Z ordinace si odnesou hrst předpisů, další den zajdou do lékárny, zaplatí doplatek a víc to neřeší. Působí to jako úplně běžná rutina, jenže právě v ní se schovává drobnost, kterou...
Chyba českých důchodců u lékaře s recepty. Dělají ji roky a stojí je až 2 000 Kč ročně

Chyba českých důchodců u lékaře s recepty. Dělají ji roky a stojí je až 2 000 Kč ročně

Zdroj: Asenior.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asenior.cz

Asenior.cz je místo, kde seniorský věk získává nové barvy a perspektivy – ne jako konec, ale jako vstupenka do další kapitoly života. Web přináší nejen praktické tipy, ale hlavně životní příběhy, rady i inspiraci, která dává smysl té nejzkušenější generaci. Čtenář zde najde šetrné a užitečné...

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