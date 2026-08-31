Spousta Čechů má doma porcelán za statisíce a neví o tom. O hodnotě rozhoduje značka, kterou najdete na spodku

Dva vizuálně téměř totožné talíře se mohou cenově lišit stokrát, a rozhodne malá kobaltová značka ukrytá na dně. Manufaktura, období výroby, typ předmětu a stav se dají odečíst z několika centimetrů čtverečních, které běžně nikdo nevidí.
Kde přesně hledat značku a proč rozhoduje víc než dekor
Porcelánová značka se nachází na spodní straně dna, u šálků, talířů i mís. U figurek ji výrobce umístil na podstavec, u konvic a terin bývá i pod víkem, u souprav se opakuje na podšálcích. Technika provedení se liší: nejstarší a nejcennější bývá podglazurní malba v kobaltové modři, kterou nelze dodatečně odstranit ani přemalovat. Vedle ní existují natištěné, vtlačené do hmoty nebo kombinované varianty. Každá z těchto technik napovídá něco o stáří a původu kusu.
Proč samotný vzhled nestačí? Oblíbené vzory, cibuláky, květinové girlandy, biedermeierovské motivy, kopírovaly desítky továren po celé Evropě. Značka na dně přiváže předmět ke konkrétní manufaktuře a často i k přesnému výrobnímu období. Právě tato kombinace určuje, zda jde o běžný stolní porcelán, nebo o sběratelský artefakt.
Zkřížené meče z Míšně: nejsilnější cenový signál v Evropě
Míšeňská manufaktura zavedla svůj ikonický symbol, dva zkřížené meče, v roce 1722. Šlo o reakci na vlnu napodobenin, které zaplavily evropský trh krátce po vynálezu tvrdého porcelánu. Meče se malovaly ručně kobaltovou modří pod glazuru, takže je prakticky nemožné falšovat dodatečným přetiskem. Německý patentový úřad registroval tuto ochrannou známku formálně roku 1875, čímž se stala jednou z nejstarších průmyslových značek na světě.
Pro sběratele je klíčové, že tvar mečů se v průběhu staletí proměňoval. Odborník podle sklonu čepelí, tvaru jílců, doprovodných teček a ročních symbolů dokáže kus zařadit do konkrétní dekády. Od roku 1948 se navíc do podstavce razí roční značka výroby a kusy druhé jakosti nesou brusnou čárku pod meči, detail, který laik snadno přehlédne, ale zásadně ovlivňuje cenu.
Aukční výsledky hovoří jasně. Ve vídeňském Dorotheu se míšeňské kusy prodávaly za 20 800 eur, 25 600 eur, 52 000 eur i 62 400 eur, v přepočtu od půl milionu do bezmála 1,6 milionu korun. Figurální a reprezentativní předměty z raných období dosahují nejvyšších příklepů.
Čtyři české značky, které stojí za prověření
Západočeské porcelánky patří k nejstarším na kontinentu a jejich produkce občas překvapí i zkušené obchodníky. Na co se zaměřit:
- Horní Slavkov (Schlaggenwald, zal. 1792) – nejstarší kusy nesou písmeno „S“, pozdější varianty značky Lippert & Haas a Haas & Czjzek. Servis Haas & Czjzek se v Dorotheu prodal za 480 eur, tedy zhruba 12 000 Kč, běžný stolní segment.
- Klášterec nad Ohří (zal. 1794) – rozpoznávací znak „TK“, později doplněný korunou. Servis Thun & Klösterle dosáhl aukční realizace pouhých 200 eur. Masová poválečná produkce drží ceny nízko.
- Březová / Pirkenhammer (zal. 1803) – zkřížená hornická kladívka. Tady se české značky dokážou vyšplhat výrazně výš: art deco servis z Pirkenhammeru se na české aukci Livebid prodal za 8 500 Kč, starší a kvalitnější kusy mohou atakovat násobky.
- Stará Role / Alt Rohlau (zal. 1814) – nejstarší nowotnovské značky „A:N:“ a „AN&C“ z první poloviny 19. století, v pozdějších dekádách orlice s iniciálami A.R. a posléze „MZ“. Raná produkce bývá sběratelsky zajímavější než poválečné soupravy.
Mezi míšeňským vrcholem a českým průměrem zeje propast. Přesto platí: starší Pirkenhammer, raný Slavkov nebo kvalitní starorolský kus umí vybočit z řady a překvapit cenou.
Kdy fotit a volat odborníka, a kdy se uklidnit
Rozhodující otázka zní: má smysl investovat čas do expertízy? Odpověď závisí na kombinaci několika faktorů najednou.
Hned fotit a konzultovat, pokud se na dně potkají:
- Míšeňské zkřížené meče, zvláště starší varianty
- Pirkenhammerská kladívka z 19. století
- Rané slavkovské nebo starorolské značky
- Figurální, reprezentativní nebo neobvyklý kus
- Bezchybný stav bez prasklin, odštěpků a restaurátorských zásahů
Spíše vyčkat, pokud jde o:
- Poválečný klášterecký nebo slavkovský stolní servis s běžným dekorem
- Kusy s viditelným poškozením nebo nekompletní soupravy
- Značky z druhé poloviny 20. století bez zvláštního autorského příběhu
Praktický postup: nafotit celek i detail dna, zapsat rozměry a popsat vady, nedrhnout značku ani neodlepovat staré etikety. Porovnat symbol v rejstříku českých značek nebo u Míšně v oficiálním přehledu. Teprve pak oslovit starožitníka, aukční dům (třeba AVA nebo Galerii Národní 25), případně soudního znalce. U silného kandidáta na starší Míšeň se osobní expertíza vyplatí vždy.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková