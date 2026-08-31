Zašlé kuchyňské utěrky mohou znovu získat vzhled nového prádla. Šikovná hospodyňka objevila mimořádně snadný postup

Reklama
2 min
Zašlé kuchyňské utěrky mohou znovu získat vzhled nového prádla. Šikovná hospodyňka objevila mimořádně snadný postupPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Při běžných pracích v kuchyni vznikne spoustu nepořádku. Některé mastné skvrny se odstraňují zvlášť těžko. Především pokud ulpí na kousku oblečení nebo utěrce.
Bez popisku
Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Reklama
Nesprávně zavěšený WC blok ztrácí velkou část své účinnosti. Chyby při jeho upevnění se přitom dopouští téměř každý
Slzám při krájení cibule lze zabránit překvapivě snadno. Krátký pobyt v mrazáku promění nepříjemnou práci v hračku
Šikovný trik pro krájení cibule vám pomůže eliminovat slzení očí. Tato zelenina je v kuchyni naprostý...
Vodní kámen se ukrývá také uvnitř vodovodní baterie. Důkladné vyčištění je možné provést bez jejího rozmontování
Vodovodní kohoutek je místo, kde se vodní kámen usazuje s oblibou. A není divu. Jenže je třeba ho urychleně...
Citronová pára vyčistí mikrovlnnou troubu téměř sama. Pouhé 2 plody s vodou odstraní usazenou špínu i nepříjemný zápach
Mikrovlnná trouba je chytré zařízení, díky kterému si můžete ohřát jídlo i nápoje. Je však třeba ji čas od...
Chuť česneku lze uchovat beze změny celé roky. Internet nyní objevuje tradiční způsob skladování známý z venkova
Česnek je skvělé dochucovadlo jídla a má spoustu pozitivních účinků na zdraví. Jenže je třeba ho správně...
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Jak bydlí Olga Lounová: Starý dům po prababičce prochází naprosto dechberoucí proměnou
- Vypouklé sklo dvířek pračky není pouhým designovým výstřelkem. Jeho neobvyklý tvar plní důležitou funkci
- Starý koberec může znovu vypadat jako čerstvě přivezený z obchodu. Hotely k tomu využívají překvapivě snadnou metodu
- Koňské maso rozděluje strávníky. Na talíř přináší chuť i etické dilema
Mozek má vlastní brzdu chronické bolesti. Paradoxně může při poškození začít bolest zesilovat
Kód Enigma
dnes, 06:08
3 min
Největší severoamerická vlaštovka přežila devítidenní mráz v Texasu. Ptáci, kteří zbyli, se geneticky liší od mrtvých
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
3 min
Sovětská známka za pár haléřů se prodala za 2,6 milionu Kč. O její ceně rozhodla jediná špatná číslice na štočku
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
3 min
HOSPODSKÝ KVÍZ: Dnešní otázky vytáhnou na světlo i mezery, o kterých jste netušili
NESPECHEJ.cz
dnes, 06:00
1 min
Ibišek bahenní: Exotický keř, který zvládne i českou zimu, pokud v září nezanedbáte tyto kroky
Planeta zahrady
dnes, 05:59
4 min
Reklama
Ulice tento týden: Vážné obavy o Soňu, Luďkovy plány selžou a lež Klárčina otce
V Telce
dnes, 05:58
2 min
Rusko nasadilo kamikadze drony s AI, které si samy najdou cíl. Ukrajinská rozvědka odhalila, co mají uvnitř
Mobify.cz
dnes, 05:58
5 min
Češi vůbec neví, že za tohle u domu hrozí pokuta až 30 000 Kč. Stačí jedno udání
PrimaProstor.cz
dnes, 05:54
3 min
Češi vůbec neví, že od konce září se jim z účtu bude strhávat více peněz. Zjistí to až při další automatické platbě
Zodpovime.cz
dnes, 05:53
3 min
Jaký sport se k vám hodí podle horoskopu? 12 nejlepších pro každé znamení
Extrafit.cz
dnes, 05:51
5 min
Reklama
Kolik si vydělá kuchařka ve školní jídelně za celý měsíc i s prázdninami? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:49
3 min
Zašlé kuchyňské utěrky mohou znovu získat vzhled nového prádla. Šikovná hospodyňka objevila mimořádně snadný postup
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 05:47
2 min
Marketingová agentura Marketup vytáhla tržby na 350 milionů a zdvojnásobila zisk
Borovan.cz
dnes, 05:45
1 min
Ekonomika Česka loni rostla rychleji než průměr EU, výrazně se zvýšil i státní dluh
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 05:44
Češi letos na podzim plánují cestu do této země ve velkém. V září je tam až o 3 °C více než v Chorvatsku a skoro žádní lidé
Outdoor tipy
dnes, 05:42
4 min
Reklama
Kolegyně nevěřila, že tuhle bábovku peču bez tuku. V práci zmizela do oběda a recept jsem psala na ubrousek
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:36
4 min
Chyba českých důchodců u lékaře s recepty. Dělají ji roky a stojí je až 2 000 Kč ročně
Asenior.cz
dnes, 05:36
4 min
Kraj dá na projekt Josefina 100 milionů. Jsou obavy o jeho využití a financování
Plzeňská Drbna
dnes, 05:35
3 min
Čtyři roky, čtyři různé soutěže. Hokejový talent Benák zažívá v zámoří další změnu, míří na univerzitu
SportyŽivě
dnes, 05:32
4 min
Česká ekonomika loni rostla rychleji než průměr EU. Rychle ale stoupá dluh, jeho obsluha už stojí skoro 100 miliard
HN.cz
dnes, 05:32
Reklama
Plíšková musela umravňovat Hrdličku na tribuně. Pak promluvila o poslední sezoně
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 05:32
KVÍZ: Jaký vinař ve vás dříme? Otestujte znalosti révy, vinic a výroby vína
FAJNTIP.cz
dnes, 05:30
1 min
V americkém Grand Canyonu po bleskové povodni pohřešují 15 lidí
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 05:30
Nejhorší müsli tyčinky z českých supermarketů. Češi je dávají i dětem a myslí si, že jsou zdravé
ExtraInspirace
dnes, 05:29
4 min
Prodejci tomu říkají pergola, ale stavební úřad v tom vidí přístřešek. Rozdíl může majitele stát desítky tisíc korun
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:26
3 min
Reklama
Věci, které mohou být příčinou nespavosti a většinu lidí by to nenapadlo
Krasnezeny.eu
dnes, 05:24
2 min
Ani drdol, ani copánek. Kadeřnice poradila ženám 60+, jak nosit vlasy nahoře, aby obličej působil mladší
ExtraInspirace
dnes, 05:24
3 min
Ani sůl, ani máslo. Rýže bude sypká jako v restauraci díky 1 věci, kterou přidáte na začátku
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:16
4 min
Tuhle 1 potravinu nikdy nekrájejte hned po vyndání z lednice. Většina lidí to dělá a přijde o polovinu chuti
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:15
4 min
Mandarinkový nepečený věnec z formy: Slavnostní vzhled, přitom je tak jednoduchý na přípravu
Cooky.cz
dnes, 05:11
4 min
Reklama
Česko čeká chladnější týden, nejtepleji bude v pátek. Může přijít i déšť
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 05:09
Tuhle drobnost dostávala v ČSSR nevěsta na svatbu. Dnes za ni sběratelé platí zlatem
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:03
4 min
Kosovská ulice v Jihlavě dostane nový povrch. Opravy ovlivní cestování MHD
Jihlavská Drbna
dnes, 05:02
1 min
Kdo najde doma tyhle hodinky po dědovi, dostane od sběratelů 350 000 Kč na ruku
NESPECHEJ.cz
dnes, 05:00
3 min
Spousta Čechů má doma porcelán za statisíce a neví o tom. O hodnotě rozhoduje značka, kterou najdete na spodku
VědaŽivě.cz
dnes, 05:00
4 min
Reklama
Co mají minisukně společné s auty a jak je ovlivnila definice Quantové
NESPECHEJ.cz
dnes, 05:00
2 min
Čapí hnízdo znovu na pořadu dne. Vrchní soud začne řešit odvolání Nagyové
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 05:00
Konec velkých omezení. Linky brněnské MHD se většinou se vrací na původní trasy
Brněnská Drbna
dnes, 05:00
1 min
Lanovka v Rakousku jezdí jen pár týdnů a už má problém. Bergstanici postavili o šest metrů výš, než povolil plán
VědaŽivě.cz
dnes, 05:00
4 min
Dva symboly na troubě vypadají skoro stejně, ale pečou úplně jinak. Kdo je zaměňuje, připravuje se o peníze i chuť jídla
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:00
4 min
Reklama
Reklama
Po Dolly Partonové zůstalo přes devět miliard. O dědictví se ale stále neví to nejdůležitější
Plíšková musela umravňovat Hrdličku na tribuně. Pak promluvila o poslední sezoně
Co zůstalo mimo kameru? Třeštíková promluvila o mužích, o kterých Basiková nechtěla
Sto tisíc měsíčně: poslanci nás stojí měsíčně mnohem více. Víme, kdo vydělává nejvíc
Muž se „dvěma těly“: Příběh Jeana Libbery a doby, která z odlišnosti dělala podívanou
Reklama
Reklama