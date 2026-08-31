HOSPODSKÝ KVÍZ: Dnešní otázky vytáhnou na světlo i mezery, o kterých jste netušiliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
HOSPODSKÝ KVÍZ: Dnešní otázky vytáhnou na světlo i mezery, o kterých jste netušili
Jsou věty, které zní jako obyčejná výčitka, jiné jako snaha ukončit hádku. Ve skutečnosti ale mohou sloužit...
Možná je máte v krabičce na půdě nebo v zásuvce starého sekretáře po dědečkovi i vy – staré kapesní...
Šokující a zároveň velmi smutná zpráva přišla poslední srpnový den roku 1997. V televizi Nova měli zrovna...
Představte si tiché pražské ulice zalité šerem, kde se vteřinu po vteřině odehrává dokonalý zločin. Na...
Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...Všechny články tohoto autora →