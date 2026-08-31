Sovětská známka za pár haléřů se prodala za 2,6 milionu Kč. O její ceně rozhodla jediná špatná číslice na štočku

Oranžový bezzubý list pětadvaceti známek s motivem vojáka Rudé armády odešel za 110 000 dolarů, a po připočtení patnáctiprocentní aukční přirážky vyšplahla konečná částka na 126 500 dolarů, v přepočtu přes 2,6 milionu korun. List pocházel z kolekce Igora Gorského a patřil k pouhým čtyřem kompletním exemplářům, o nichž filatelisté vědí. Proč takový zájem o kousek papíru starý sto let? Odpověď se skrývá v jediném políčku, které nese chybný nominál.
Jedno klišé, jeden omyl, a rarita za miliony
Emise „Krasnoarmějec“ z roku 1922 zahrnovala několik nominálních hodnot s totožným motivem rudoarmějce. Tiskárna Goznak vyráběla archy po sto kusech, přičemž každý arch se skládal ze čtyř polí po pětadvaceti známkách. Při běžné údržbě formy se opotřebované klišé vyměňovalo za nové, a právě tady došlo k osudovému přehmatu. Do tiskové formy stokopějkové známky někdo vsadil klišé se sedmdesátirublovým nominálem. Chyba zasáhla 72. pozici celého archu, tedy dvanáctou známku v jednom z pětadvacetikusových polí.
Výsledek vypadá na první pohled nevinně: mezi čtyřiadvaceti oranžovými známkami s číslovkou „100″ sedí jedna se „70″. Právě ta nenápadná odlišnost ale z listu udělala jednu z nejhledanějších rarit ruské filatelie.
Proč přežily jen čtyři kompletní listy
Podle filatelistických zdrojů byla záměna zachycena poměrně rychle. Důkazem je existence opraveného perforovaného archu, v němž bylo vadné sedmdesátirublové klišé na téže pozici nahrazeno zpět stokopějkovým, tedy stopa zásahu ještě ve výrobním procesu. Většina vadných archů tak byla buď stažena, opravena, nebo později rozebrána na fragmenty a jednotlivé kusy.
Dnes Cherrystone Auctions eviduje pouhé čtyři kompletní pětadvacetikusové listy. Právě tato extrémně nízká populace v kombinaci s přesně doložitelným výrobním omylem žene cenu vzhůru. Sběratel nekupuje „starou známku“. Kupuje příběh, jehož každý detail (pozice v archu, mechanismus záměny, počet přeživších exemplářů) lze ověřit.
Jak si sovětský chybotisk stojí vedle světových legend
Filatelistický svět zná řadu slavných omylů. Americká Inverted Jenny, u níž se letadlo na známce ocitlo vzhůru nohama, drží zcela jinou cenovou ligu: unikátní blok čtyř kusů se v roce 2021 prodal v aukční síni Sotheby’s za 4,86 milionu dolarů. Sovětský rudoarmějec s cenou kolem 126 500 dolarů leží výrazně níže.
Zajímavé srovnání nabízí i středoevropský Modrý Merkur. Burda Auction u pěkného kusu na novinách uvádí katalogový odhad 950 eur, u mimořádného rohového čtyřbloku pak rozmezí 9 500 až 13 500 eur. Sovětská rarita tedy překonává i výjimečné exempláře Merkuru, ale na americkou ikonu zdaleka nedosahuje.
Pro dokreslení propasti mezi běžným materiálem a chybotiskem: ceník Raritan Stamps nabízí kompletní sadu čtyř běžných známek téže emise za 6 dolarů. Fragment listu s vloženou sedmdesátirublovou chybou stojí 50 dolarů. A celý kompletní list? Ten se draží za šesticifernou částku.
Kde v Česku nechat ocenit zděděnou sbírku známek
Kdo doma objeví album po prarodičích se sovětskými známkami, měl by hledat čtyři znaky: emisi RSFSR 1922/23, oranžový motiv vojáka, bezzubý okraj a hlavně hodnotu 70 rublů v poli mezi stokopějkovými kusy, konkrétně na dvanácté pozici listu. Samostatná volná sedmdesátirublová známka bez okolního kontextu k bezpečnému určení nestačí, protože existují i běžné nominály stejného motivu.
Pro odborné posouzení se nabízejí tři cesty:
- Komise znalců Svazu českých filatelistů — oficiální znalci a poradci s konkrétními specializacemi.
- Burda Auction — stačí zaslat fotografie sbírky a specialisté provedou předběžný odhad.
- Veletrh Sběratel — osobní bezplatné oceňování známek ve spolupráci se Svazem českých filatelistů.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková