Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Sovětská známka za pár haléřů se prodala za 2,6 milionu Kč. O její ceně rozhodla jediná špatná číslice na štočku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
20. února 2014 klepl aukcionář v síni Cherrystone Auctions na Manhattanu kladívkem u lotu číslo 3276.
Sovětská známka za pár haléřů se prodala za 2,6 milionu Kč. O její ceně rozhodla jediná špatná číslice na štočku

Sovětská známka za pár haléřů se prodala za 2,6 milionu Kč. O její ceně rozhodla jediná špatná číslice na štočku

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
Vědci analyzovali spánek 500 lidí a našli vzorec spojený s Alzheimerem. Klíčový rozdíl se ukázal až po padesátce
Vědci analyzovali spánek 500 lidí a našli vzorec spojený s Alzheimerem. Klíčový rozdíl se ukázal až po padesátce
Želvy na ostrově Floreana vyhubili velrybáři před 150 lety. Teď je vědci vracejí zpět díky hybridům z jiné sopky
Želvy na ostrově Floreana vyhubili velrybáři před 150 lety. Teď je vědci vracejí zpět díky hybridům z jiné sopky

V pátek 20. února 2026 vykročilo 158 mladých želv do křovin na severu Floreany, ostrova, kde tento druh...

Alpský průsmyk ve 2 474 m otevřeli letos v květnu, poprvé od roku 1959. Za rekordem stojí chybějící sněhová pokrývka v lavinových zónách
Alpský průsmyk ve 2 474 m otevřeli letos v květnu, poprvé od roku 1959. Za rekordem stojí chybějící sněhová pokrývka v lavinových zónách

13. května 2026 ráno v sedm hodin se zvedla závora na Timmelsjoch Hochalpenstraße. Nikdy v 67leté historii...

Zoo Praha odchovala zoborožce kaferského díky triku. Samec ničil snůšky, chovatelé ho přelstili
Zoo Praha odchovala zoborožce kaferského díky triku. Samec ničil snůšky, chovatelé ho přelstili

Dubnové ráno v zázemí trojské zahrady. Chovatelky opatrně vyjímají z hnízda skutečné vejce a na jeho místo...

Světový luxus na vašem stole: Sady z křišťálového skla ZWIESEL GLAS vás překvapí svou hodnotou
Světový luxus na vašem stole: Sady z křišťálového skla ZWIESEL GLAS vás překvapí svou hodnotou

Zařizujete si domácnost, vyklízíte sekretář po prarodičích, nebo prostě jen přemýšlíte, za kolik by se dalo...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.