Marketingová agentura Marketup vytáhla tržby na 350 milionů a zdvojnásobila ziskPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Marketingová agentura Marketup vytáhla tržby na 350 milionů a zdvojnásobila zisk
Bude to jedna z nejdůležitějších sázek managementu TV Nova (majitel PPF) pod vedením ředitele Daniela...
V České republice startuje nový online agregátor zpravodajského obsahu ToHledej.cz. Jeho beta verze je již...
Mediální agentura Mindsquared, která patří do skupiny miliardáře Karla Komárka ml., má nového ředitele...
Do oddělení marketingu a do produktové divize vydavatelství Economia (majitel Zdeněk Bakala) přicházejí...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →