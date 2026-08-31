Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Marketingová agentura Marketup vytáhla tržby na 350 milionů a zdvojnásobila zisk

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Digitální marketingová agentura Marketup, kterou ovládají Miroslav Král (foto vpravo) a Tomáš Ševčík (vlevo; rozdělení podílů padesát na padesát), v roce 2025 utržila 350 milionů korun. Meziročně to bylo přibližně o 46 milionů více, tedy meziroční růst zhruba o 15 procent.
Marketingová agentura Marketup vytáhla tržby na 350 milionů a zdvojnásobila zisk

Marketingová agentura Marketup vytáhla tržby na 350 milionů a zdvojnásobila zisk

Zdroj: Borovan.cz
Reklama
Další články z Borovan.cz
Letiště Praha bude mít nového šéfa komunikace, dříve mluvil za Prahu 6 nebo STAN
Letiště Praha bude mít nového šéfa komunikace, dříve mluvil za Prahu 6 nebo STAN
Hlavní risk Gruntova managementu: Nova na počátku září odstartuje klíčový seriál Boží plán
Hlavní risk Gruntova managementu: Nova na počátku září odstartuje klíčový seriál Boží plán

Bude to jedna z nejdůležitějších sázek managementu TV Nova (majitel PPF) pod vedením ředitele Daniela...

Na online trhu startuje nový agregátor zpravodajského obsahu, chce konkurovat Seznam Newsfeedu
Na online trhu startuje nový agregátor zpravodajského obsahu, chce konkurovat Seznam Newsfeedu

V České republice startuje nový online agregátor zpravodajského obsahu ToHledej.cz. Jeho beta verze je již...

Mediálka Mindsquared má nového digitálního ředitele, přichází z Rockaway Capital
Mediálka Mindsquared má nového digitálního ředitele, přichází z Rockaway Capital

Mediální agentura Mindsquared, která patří do skupiny miliardáře Karla Komárka ml., má nového ředitele...

Marketing v Economii bude řídit Tůmová, produkt a produktový vývoj zase Ježek
Marketing v Economii bude řídit Tůmová, produkt a produktový vývoj zase Ježek

Do oddělení marketingu a do produktové divize vydavatelství Economia (majitel Zdeněk Bakala) přicházejí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

Všechny články tohoto autora →
Borovan.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.