Ibišek bahenní: Exotický keř, který zvládne i českou zimu, pokud v září nezanedbáte tyto kroky

Ibišek bahenní patří k nejkrásnějším kvetoucím rostlinám zahrady. Tato nápadná trvalka s květy velkými až 30 cm vydrží i naše klima. Pokud mu v září dopřejete správnou péči, příští rok vás opět překvapí krásnými květy.
Jak pečovat o ibišek bahenní během září, aby příští rok opět bohatě kvetl
Léto se pomalu chýlí ke konci, a i ibišky zanedlouho ukončí své kvetení. Právě proto je září tou ideální dobou pro péči o tyto nádherné
keře. Jak se o ibišky starat, aby i v příštím roce bohatě kvetly? Původ a charakteristika
pochází ze středozápadu a jihovýchodu USA, kde přirozeně roste v mokřadech a podél vodních toků. Díky pečlivému šlechtění existují i druhy, které přezimují také v našich klimatických podmínkách. Ibišek bahenní
Mrazuvzdornost se u jednotlivých odrůd liší. Dobře zakořeněné
rostliny zvládnou teploty až do −25 °C i nižší, mladé rostliny však ocení zimní ochranu kořenů. Ibišky u nás dosahují výšky od 50 do 150 centimetrů. Kvetou od července až do prvních mrazíků. Květy jsou nejčastěji bílé, růžové, purpurové a karmínové, přičemž vždy mají výrazný střed.
Ačkoli původně rostl v mokřadech, vyšlechtěné druhy snesou běžnou zahradní půdu, pokud nezasychá. Nejlépe prospívá v hlubší, humózní půdě, která dobře udržuje vláhu, ale zároveň není dlouhodobě zamokřená.
Jak pečovat o ibišek po horkém a suchém létě
Letošní léto bylo pro
ibišky opravdu náročné. Proto se vyplatí těmto nádherným keřům poskytnout před zimou trochu více péče, která jim pomůže zůstat v dobré kondici.
V září už se střídají chladná rána s teplými a suchými dny. Ibišek bahenní má však rád dostatek vláhy, proto nikdy nenechávejte zeminu dlouhodobě vyschnout. Zároveň však není dobré rostlinu po dlouhodobém suchu nárazově přelít.
Pokud je zemina kolem ibišku dlouhodobě suchá, pravidelně ji zalévejte přímo ke kořenům tak, aby voda stihla proniknout do hlubších vrstev půdy. Tím se rostlina lépe připraví na zimní období.
Ibišek bahenní – nádherný keř, který neúnavně kvete od července do prvních mrazů. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Odstraňování květů u ibišku
Ibišky kvetou intenzivně od července do prvních mrazů. Ovšem jednotlivé květy vydrží rozkvetlé pouze 1 až 2 dny. Poté zvadnou. Odkvetlé květy můžete pravidelně odstraňovat. Rostlina nebude zbytečně dávat energii do tvorby semen a
záhon bude působit upraveněji. Pravidelným vyštipováním uvadlých květů navíc podpoříte rostlinu, aby vytvořila nová poupata. Jak hnojit ibišek na konci léta
Pokud chcete ibišek v září ještě přihnojovat, vyhněte se hnojivům s vysokým obsahem dusíku. Na konci sezóny už není žádoucí podporovat tvorbu nových výhonů, které by nemusely před zimou dostatečně vyzrát.
Pro přihnojování ibišků během září použijte popel z čistého dřeva nebo podzimní hnojivo obsahující fosfor či draslík. Takové hnojivo podpoří buněčné stěny a připraví ibišek na chladné zimní období. Přihnojování provádějte jednou za čtrnáct dní a na konci září ho ukončete.
Ibišek bahenní – skvělá solitéra na terase či balkonu, pokud mu dopřejete dostatečně velký květináč. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak se zbavit svilušek a mšic na ibišku
Počasí v září bohužel nahrává rychlému šíření savých škůdců. Pro mšice a svilušky jsou mladé výhony ibišků skvělou pochoutkou. Nejčastěji je napadají černé mšice, které se usazují na vrcholcích stonků. Častým škůdcem na ibišcích jsou také svilušky, které na spodních stranách listů tvoří drobné pavučinky. Tito saví škůdci způsobují žloutnutí listové plochy.
Pokud si všimnete na svém ibišku mšic nebo svilušek, rostlinu důkladně prohlédněte a napadené části opláchněte proudem vody. Při silnějším napadení zvolte přípravek určený proti konkrétnímu škůdci.
Tip redakce PlanetaZahrady
U ibišku bahenního je důležité myslet především na kořeny. Nadzemní část rostliny na podzim přirozeně odumírá, ale pod zemí zůstává živý kořenový systém, ze kterého na jaře znovu vyraší nové výhony. Důležitější, než podzimní zkracování stonků je chránit kořeny před mrazem a nenechat půdu úplně vyschnout. U mladých ibišků se vyplatí přidat vrstvu mulče nebo jim připravit jinou zimní ochranu.
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Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)