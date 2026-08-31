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Kdo najde doma tyhle hodinky po dědovi, dostane od sběratelů 350 000 Kč na ruku

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Možná je máte v krabičce na půdě nebo v zásuvce starého sekretáře po dědečkovi i vy – staré kapesní hodinky, kterým se s láskou říkalo „cibule“. Pokud jsou zlaté, je to poklad.
Kdo najde doma tyhle hodinky po dědovi, dostane od sběratelů 350 000 Kč na ruku

Kdo najde doma tyhle hodinky po dědovi, dostane od sběratelů 350 000 Kč na ruku

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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