Kdo najde doma tyhle hodinky po dědovi, dostane od sběratelů 350 000 Kč na ruku

Odhalení zlatého pokladu a nostalgická vzpomínka na staré časy
Jde o naprostý vrchol hodinářského umění – luxusní tříplášťové kapesní hodinky z 18karátového růžového zlata od legendární značky Patek Philippe z roku 1873. Tyto nádherné zlaté „cibule“ jsou naprostým vrcholem hodinářského umění.
Historie této světoznámé značky je protkána fascinujícím příběhem, který v sobě nese hlubokou národní hrdost. Málokdo ví, že u zrodu této švýcarské hodinářské ikony stáli muži s českými kořeny. Zakladatelé Antoni Norbert Patek (původním jménem Pátek) a Franciszek Czapek (František Čapek) byli potomky českých protestantských exulantů, kteří museli po bitvě na Bílé hoře uprchnout z habsburské monarchie.
Jejich nezdolný duch, preciznost a smysl pro detail daly vzniknout impériu, které dodnes diktuje trendy světovému hodinářství. Tento konkrétní zlatý model z roku 1873 byl distribuován prestižním pařížským salonem A. H. Rodanet & Cie. na slavné adrese Rue Vivienne 38, což z něj činí ještě vzácnější sběratelský artikl s neopakovatelným francouzským šarmem.
Detektivka na půdě: Jak poznat, že držíte v ruce skutečný unikát?
Jak ale poznat, zda se na vaší půdě neskrývá právě tento milionový poklad? Klíčem je detailní zkoumání vnitřního mechanismu a puncovních značek. Skutečný unikát poznáte podle precizního gravírování, značení ryzosti zlata (Au 750/1000) a především sériového čísla vyraženého na stroji i pouzdru. U takto vzácných kusů je však nezbytné stoprocentní ověření pravosti.
Jak potvrzují odborníci, bez oficiálního certifikátu se neobejdete.
Právě pařížský hodinář Auguste Hilaire Rodanet byl oficiálním zástupcem značky a tyto kusy z roku 1873 jsou extrémně vzácné. Klíčem k ověření pravosti je získání výpisu z archivu přímo z centrály Patek Philippe v Ženevě, který potvrdí sériové číslo stroje a pouzdra. Bez tohoto certifikátu riskujete nákup padělku nebo poskládaného kusu.
Astronomická hodnota, hlas lidu a kde vzácný nález bezpečně prodat
Zatímco v době svého vzniku stály tyto hodinky jmění, dnes je jejich hodnota přímo astronomická. Na českém portálu Aukro se tento konkrétní exemplář objevil s vyvolávací cenou neuvěřitelných 350 000 Kč. Je však třeba stát nohama na zemi. Mezi lidmi koluje mýtus, že každé staré hodinky po dědečkovi mají hodnotu stovek tisíc.
Realita bývá střízlivější.
Většina běžných stříbrných či obecných „cibulí“ má dnes především sentimentální nebo dekorativní hodnotu. U skutečně vzácných kusů ale rozhodují úplně jiné věci – výrobce, stáří, stav, původ, použité materiály a především zachovalost původního mechanismu.
Právě tento Patek Philippe je ukázkou toho, proč mohou být staré kapesní hodinky pro sběratele tak zajímavé. Aukro u něj uvádí rok výroby 1873, 18karátové růžové zlato, hmotnost 81 gramů a původní porcelánový ciferník. Hodinky mají také původní mechanismus s pěti můstky a frekvencí 18 000 vibrací za hodinu.
Hodinky s příběhem
Jejich hodnota však nespočívá pouze ve zlatě. Na prachovém víčku se nachází označení pařížského hodináře A. H. Rodaneta a adresa Rue Vivienne 38. Podle popisu prodejce měly být hodinky vyrobeny na zakázku podle instrukcí šlechtice a na spodním víčku nesou také jeho iniciály.
Zajímavý je i samotný příběh značky. Patek Philippe vznikl z firmy, jejíž počátky jsou spojeny s Antonínem Norbertem Patkem a Františkem Čapkem. Později se Patek spojil s francouzským hodinářem Adrienem Philippem a právě z tohoto spojení vznikla značka, která se postupně zařadila mezi nejvýznamnější výrobce luxusních hodinek.
Dnešní sběratel tak podobnými hodinkami nekupuje jen kus zlata a starý strojek. Dostává do rukou drobný historický předmět, který přežil více než 150 let a stále vypráví o době, kdy byly kapesní hodinky nejen praktickou pomůckou, ale také symbolem společenského postavení a ukázkou mistrovského řemesla.
A právě proto se vyplatí při úklidu staré pozůstalosti nic automaticky nevyhazovat. Pokud narazíte na kapesní hodinky s neobvyklým výrobcem, zlatým pouzdrem nebo zachovalým mechanismem, může být jejich skutečná hodnota úplně jinde, než napovídá jejich zašlý vzhled. Nejdříve je ale nechte odborně prohlédnout – u skutečných pokladů totiž může jediný detail rozhodnout o tom, zda jde o bezcennou památku, nebo vzácný sběratelský kus.
Zdroje článku: Patek Philippe - Wikipedia, History of Patek Philippe, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková