Tuhle 1 potravinu nikdy nekrájejte hned po vyndání z lednice. Většina lidí to dělá a přijde o polovinu chuti

Vytáhnete rajče z lednice, hodíte ho na prkénko a nakrájíte rovnou do salátu. Zní to samozřejmě a takhle to dělá většina domácností. Jenže ledově studené rajče na talíři chutná jen jako slabý odvar toho, co se v něm doopravdy skrývá. Přitom stačí málo, aby vám na jazyku rozehrálo plnou letní chuť.
Tou potravinou jsou obyčejná rajčata. Právě u nich rozhoduje teplota v okamžiku, kdy je krájíte, mnohem víc, než by kdo čekal.
Proč studené rajče chutná jako z vody
O tom, jak rajče doopravdy chutná, nerozhodují zdaleka jen cukry a kyseliny. Většinu toho, co vnímáme jako typickou rajčatovou chuť, mají na svědomí těkavé aromatické látky. Jsou to drobné vonné molekuly, které se z plodu uvolňují do vzduchu a odtud do nosu. A zrovna ty jsou na chlad mimořádně citlivé.
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Když je rajče vychlazené, tyhle molekuly se skoro neuvolňují a váš čich i chuť je zachytí jen z malé části. K tomu se přidá fakt, že za nízké teploty otupují i samotné smysly, takže vůni vnímáte slaběji. Výsledkem je plod, který vypadá lákavě, ale v ústech působí mdle a vodnatě.
Chlad se podepíše i na struktuře rajčete
Problém nekončí u vůně. Delší pobyt v lednici naruší jemné buněčné stěny uvnitř rajčete. Plod pak po rozkrojení působí měkce, moučně a jakoby unaveně, i když navenek vypadá pevný a zdravý.
V běžné lednici přitom bývají sotva čtyři stupně. Jakmile teplota klesne zhruba pod deset až dvanáct stupňů, rajče začne doslova vypínat pochody, které tvorbu vonných látek řídí. Zrání se zabrzdí a to nejcennější na chuti se vytrácí.
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Dobrá zpráva zní, že pokud rajčata v lednici skladujete, nemusíte je jíst ledová. Vyndejte je aspoň hodinu, ideálně dvě, předtím, než je budete krájet. Jak se plod pomalu ohřeje na pokojovou teplotu, aromatické látky se znovu rozproudí a sladkost i vůně se vrátí na scénu.
Rozdíl poznáte hned na prvním soustu. Vytemperované rajče voní, je šťavnaté a chutná plně, kdežto to studené jako by nemělo co nabídnout. Je to jeden z nejlevnějších kuchařských triků a nestojí vás nic než trochu trpělivosti.
Rozdíl mezi studeným a vytemperovaným rajčetem shrnuje tabulka:
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Vlastnost Studené rajče z lednice Vytemperované rajče Vůně aromatické molekuly se skoro neuvolňují a vůni vnímáte slaběji aromatické látky se rozproudí a plod voní Chuť mdlá a vodnatá, jako slabý odvar plná a sladká Do lednice rajčata vlastně vůbec nepatří
Ještě lepší je nedávat je do chladu vůbec. Rajčatům svědčí běžná pokojová teplota, zhruba mezi dvanácti a dvaceti stupni, na suchém a vzdušném místě mimo přímé slunce. Ideální je nechat je volně položená někde, kudy proudí vzduch, klidně rovnou na lince nebo v ploché ošatce.
Rajčatům nejvíc svědčí pokojová teplota a vzdušné místo, kde leží volně v jedné vrstvě. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Poskládejte je tak, aby ležela jen v jedné vrstvě a netlačila se na sebe. Co skončí vespod, to tíha ostatních plodů zmáčkne a takové rajče rychle ztratí pevnost. A nenechávejte je v sousedství jablek a banánů, protože ty uvolňují etylen a zrání zbytečně uspíší.
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Pár výjimek existuje. Rozkrojené rajče do lednice patří kvůli bezpečnosti a mělo by se sníst nejlépe do druhého dne, ale i tak ho před jídlem chvíli nechte ohřát. Do chladu můžete na den či dva sáhnout také u hodně přezrálých kusů, kterým hrozí, že vám doma změknou dřív, než je stihnete zpracovat.
Věda se ostatně úplně neshoduje. Německý výzkum zjistil, že u dokonale zralých rajčat po pár dnech v chladu nemusí být rozdíl v chuti nijak velký a že hodně záleží na odrůdě. Praktický závěr ale platí pořád stejně. Čím tepleji rajče podáte, tím víc chuti z něj dostanete. A plody, kterým chlad chuť přece jen vzal, ještě zachráníte v hrnci, protože v omáčce nebo upečená se cukry a kyseliny znovu rozehrají.
Zdroje: https://www.umimeporadit.cz/mnoho-lidi-skladuje-rajcata-uplne-spatne-kvuli-tomu-ztraci-chut-uz-za-dva-dny, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/skladovani-rajcat-pokojova-teplota-lednice/, https://www.ireceptar.cz/zdravi/proc-nedavat-rajcata-do-lednice/, https://zpravy.tiscali.cz/opravdu-rajce-do-lednicky-nepatri-vyzkum-vyvraci-rozsireny-mytus-490452, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/44121-rajcata-v-lednici