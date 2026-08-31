Dva symboly na troubě vypadají skoro stejně, ale pečou úplně jinak. Kdo je zaměňuje, připravuje se o peníze i chuť jídla

Jenže právě tahle automatická volba stojí za nerovnoměrně propečeným těstem, zbytečně vysokou teplotou a kilowatthodinami navíc. Výrobci AEG, Bosch, Siemens, NEFF, MORA i Beko totiž shodně rozlišují dva zásadně odlišné ventilátorové režimy, a každý z nich vyžaduje jiné nastavení teploty, jiný přístup k předehřevu a hodí se na jiné pokrmy.
Ventilátor sám vs. ventilátor v kruhu: kde přesně vzniká zmatek
Základ problému spočívá v grafice. Obě ikony sdílejí motiv lopatek ventilátoru. Jedna zobrazuje vrtuli osamoceně, druhá ji obklopuje kroužkem. NEFF na svých stránkách otevřeně přiznává, že symboly vycházejí ze společné vizuální rodiny a objevují se napříč výrobci; odlišení pak často tvoří jediný kruh nebo tenká čára navíc.
Co se ale za každou z nich skrývá, je konstrukčně jiná záležitost:
Oběh vzduchu (Umluft): Aktivní zůstávají horní a spodní topná tělesa. Ventilátor v zadní stěně pouze rozvádí teplo, které produkují tyto dva zdroje. Podle oficiální podpory AEG jde o kombinaci klasického ohřevu s nucenou cirkulací. Horký vzduch (Heißluft): Vzadu pracuje vlastní prstencové topné těleso ovinuté kolem ventilátoru. Ten rozfukuje teplo přímo ze zdroje po celém vnitřku trouby. Bosch tuto konstrukci u svého 3D Hotair popisuje jako distribuci tepla z kruhového tělesa v zadní stěně. Proč záměna režimů mění chuť i texturu pokrmů
Horký vzduch s kruhovým tělesem distribuuje teplo rovnoměrněji a umožňuje péct současně na dvou i třech úrovních, aniž by se míchaly vůně a chutě jednotlivých pokrmů. NEFF u svého systému CircoTherm zdůrazňuje, že právě díky zadnímu prstencovému ohřevu lze na různých patrech připravit odlišná jídla najednou.
Oběh vzduchu takovou konzistenci nedokáže zaručit. Teplo vzniká nahoře a dole, ventilátor ho víří, ale intenzita závisí na vzdálenosti od topných spirál. Výsledek bývá spolehlivý na jedné, maximálně dvou úrovních.
Konkrétní doporučení výrobců se liší, trend je ovšem shodný:
Pokrm Vhodnější režim Proč Koláče a drobné pečivo na 2–3 plechách Horký vzduch (kruhové těleso) Rovnoměrné propečení všech pater Pizza, quiche, koláč s náplní Spodní ohřev + ventilátor Křupavé dno, šťavnatější vršek Kynuté těsto, vlhké pečivo Kruhové těleso + dolní ohřev (MORA) Stabilní prostup tepla bez vysušení Maso na jednom plechu Oběh vzduchu nebo klasický ohřev Stačí jeden zdroj, snazší kontrola
NEFF pro pizzu a obdobné pokrmy výslovně doporučuje režim ventilátor plus spodní ohřev. MORA u ovocných koláčů a kynutých těst uvádí kombinaci dolního a kruhového tělesa. Kdo automaticky sahá po „nějakém ventilátoru“, riskuje, že dostane přesně opačnou distribuci tepla, než jakou recept předpokládá.
Zdroj fotografie: Foto: Pxfuel Kolik korun ročně stojí špatně zvolený symbol
Výrobci standardně publikují spotřebu pro konvenční a nucený oběhový režim podle evropské metodiky, nikoli pro každou dílčí funkci zvlášť. Přesto existuje dostatečně konkrétní vodítko: oficiální datový list Bosch HBG7741B1B uvádí 0,87 kWh na cyklus v konvenčním režimu oproti 0,69 kWh v režimu s nucenou cirkulací. Rozdíl činí 0,18 kWh na každé pečení.
Při aktuálních cenách elektřiny pro české domácnosti (orientačně 5,18 až 6,27 Kč za kilowatthodinu podle sazby a distributora, jak připomíná
ERÚ) vychází náš orientační výpočet takto: 2× týdně (104 cyklů ročně): přibližně 97 až 117 Kč navíc za rok. 4× týdně (208 cyklů ročně): přibližně 194 až 235 Kč navíc za rok.
Samotný rozdíl mezi režimy tedy domácnost nezruinuje. Skutečná ztráta narůstá, když se k chybné volbě přidá zbytečný předehřev a vyšší teplota. AEG doporučuje u horkého vzduchu s kruhovým tělesem snížit teplotu o 20 °C oproti klasickému pečení. NEFF u CircoTherm navíc uvádí, že předehřev odpadá. Kdo tyto úspory ignoruje, protože netuší, jaký režim vlastně používá, přičítá ke každému cyklu další minuty provozu při zbytečně vysoké teplotě.
Kruhové těleso i v levné troubě: jak ověřit, co vaše trouba umí
Režim s prstencovým ohřevem dávno přestal být výsadou prémiových spotřebičů. Beko u modelu BBIM12300X za doporučených 5 490 Kč nabízí „3D pečení“ se zadním kruhovým tělesem a ventilátorem. Bosch totéž poskytuje v modelu HBA534BW3 za 13 990 Kč pod označením „3D horký vzduch“.
Jak zjistit, co přesně ovládá váš volič:
Najděte typový štítek trouby (obvykle na rámu dveří nebo na zadní stěně). Zadejte modelové číslo do podpory výrobce; AEG, Bosch, Siemens i NEFF mají online průvodce symboly. Hledejte ikonu ventilátoru v kruhu. Ta s vysokou pravděpodobností značí horký vzduch s vlastním topným tělesem. Ověřte, zda váš model dovoluje u tohoto režimu vynechat předehřev. Siemens i NEFF to u vybraných horkovzdušných funkcí potvrzují, univerzální pravidlo to ovšem pro každou troubu a každý pokrm zatím zůstává.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák