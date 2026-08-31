Mandarinkový nepečený věnec z formy: Slavnostní vzhled, přitom je tak jednoduchý na přípravu

V horkých dnech se do vyhřáté kuchyně nikomu moc nechce, takže se doma často sáhne po nepečeném dezertu. Tenhle mandarinkový věnec připravuji hlavně o víkendu nebo tehdy, když má dorazit návštěva. Vypadá slavnostně, ale samotná práce kolem něj není složitá. Důležitý je hlavně větší podíl mandarinkové šťávy, mandarinky z kompotu a vanilkový pudink, který směs spojí a pomůže jí držet tvar i bez trouby.
Podobný základ mají i jiné nepečené
mandarinkové , kde se pracuje se smetanou, piškoty nebo moučníky sušenkami. Tady ale rozhoduje ovocná vrstva nalitá do formy na věnec. Dobře se pak krájí a na stole obstojí i bez složitého zdobení. Proč mandarinkový věnec funguje tak dobře
Mandarinky se do nepečených dezertů hodí víc, než se může zdát na první pohled. Mají příjemnou kyselost, nejsou tak ostré jako citron a s vanilkou nebo působí měkce, zaobleně. I proto se v domácích receptech objevují vedle šlehačky, kokosem zakysané smetany, tvarohu nebo smetanového sýra. Někde tvoří vrstvu na piškotech, jinde leží na sušenkovém dně. Recept na svěží nepečený mandarinkový věnec
Doba přípravy: 20 minut Počet porcí: 10 až 12 kousků Ingredience pro přípravu 800 až 900 ml 100% mandarinkové šťávy 2 konzervy po 312 g mandarinkového kompotu 2 lžíce třtinového cukru 3 balíčky vanilkového pudinku 1 balíček vanilkového cukru 200 až 400 ml hustého kokosového mléka z konzervy trocha oleje na lehké vymazání formy dětské piškoty Postup přípravy mandarinkového dezertu bez pečení
1.
Konzervu kokosového mléka dejte pár hodin předem do lednice.Připravte si formu na věnec nebo bábovku a jen ji lehce vytřete olejem. Stačí opravdu tenká vrstva, aby šel dezert po ztuhnutí dobře vyklopit.
2. Otevřete
2 konzervy mandarinkového kompotu a ovoce sceďte. Šťávu z kompotu můžete dolít vodou, jen si pohlídejte, aby celkový objem tekutiny vyšel asi na 1 litr. Několik kousků mandarinek si odložte na zdobení a asi 1/3 šťávy s vodou na rozmíchání pudinkového prášku. Do 2/3 mandarinkové šťávy,přidejte 2 lžíce třtinového cukru a 1 vanilkový cukr. Zahřívejte na středním plameni. Zdroj: se souhlasem Recepty pre život, Z mandarinkové šťávy doplněné vodou a pudinků v prášku uvaříme hustý pudink.
3. Ve zbytku studené šťávy rozmíchejte
3 vanilkové pudinky tak, aby nezůstaly hrudky. Je to důležitý krok, protože v hustší ovocné směsi by se rozbíjely mnohem hůř.
4. J
akmile je šťáva v hrnci horká, přilijte rozmíchaný pudinkový základ a za stálého míchání vařte, dokud směs nezhoustne. Obvykle to trvá asi 1 až 2 minuty od prvního probublání. Míchejte, až vznikne hladký a jednolitý krém. Nakonec opatrně přidejte scezené mandarinky a už jen lehce promíchejte, aby se nerozpadly. Zdroj: se souhlasem Recepty pre život, Do uvařeného pudinku přidáme opatrně zcezené mandarinky.
5. Hotovou směs nalijte do připravené
formy a povrch uhlaďte stěrkou nebo lžící. Když se nahoře objeví pár kousků ovoce, nevadí to – po vyklopení působí přirozeně. Na pudinkovou hmotu můžete rovnou poklást piškoty stranou nahoru. Zdroj: se souhlasem Recepty pre život, Pudink s mandarinkami nalijeme do formy a poklademe piškoty rovnou stranou nahoru.
6. Formu nechte krátce zchladnout na lince, pak ji přikryjte a dejte do lednice alespoň na
2 hodiny, klidně přes noc. Právě delší chlazení rozhodne o tom, jak pěkně bude věnec po vyklopení držet.
7. Před podáváním opatrně projeďte okraj tenkou stěrkou nebo nožem, přiklopte talíř a
věnec vyklopte. Když se nechce pustit hned, pomůže na pár vteřin ponořit dno formy do teplé vody. Po vyklopení lze věnec ještě nazdobit
8. Vychlazené kokosové mléko smíchejte s vanilkovým cukrem a věnec ozdobte. Odložené mandarinky použijte na povrch. V lednici vydrží zhruba
2 dny, nejhezčí je ale první den, kdy je pevný a mandarinky mají svěží chuť. Zdroj: se souhlasem Recepty pre život, Po ztuhnutí a vyklopení zdobíme zatuhlým kokosovým mlékem a kousky mandarinek.
9. Mandarinkový věnec lze podávat se sušenkami, například s lískooříškovou náplní.
Zdroj: se souhlasem Recepty pre život, Podáváme se sušenkami s lískooříškovou náplní. Rady hospodyňky z domácí kuchyně Pokud máte rádi sladší dezerty, přidejte ještě 1 lžíci cukru. Já to většinou nedělám, mandarinkový kompot bývá sám o sobě dost výrazný. Jestli chcete slavnostnější verzi, ozdobte vyklopený věnec pár dílky čerstvé mandarinky nebo trochou kokosu. Když budete používat kokosové mléko z lednice, nejdřív ho promíchejte. Hustá a tekutá část se v konzervě často oddělí. Chcete-li ještě hezčí řez, krájejte věnec nožem namočeným v horké vodě a po každém řezu ho otřete. U ovocných nepečených dezertů to dělá velký rozdíl.
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