Rusko nasadilo kamikadze drony s AI, které si samy najdou cíl. Ukrajinská rozvědka odhalila, co mají uvnitř

Když se řekne „dron s umělou inteligencí, který si sám najde cíl“, většina lidí si představí autonomního robota, který se rozhoduje jako člověk. Realita je střízlivější, ale o to znepokojivější. Rusko postupně vylepšuje své jednorázové útočné drony řady Geran tak, aby v závěrečné fázi letu pracovaly s obrazem z kamery, rozpoznávaly konkrétní cíl a korigovaly bod zásahu, i když jim protivník ruší GPS. Nejde o sci-fi autonomii. Jde o praktický posun, který zkracuje reakční čas obrany a zvyšuje šanci, že dron skutečně trefí to, na co míří. Ukrajinská vojenská rozvědka (HUR i GUR) postupně rozebrala tři různé varianty a zveřejnila, co v nich našla.
Tři generace, tři různé drony
V otevřených zdrojích se pod nálepkou „Geran Seeker“ mísí minimálně tři odlišné stroje a tři různá období. Je důležité je rozlišit.
Geran-2 / Shahed-136 MS001 (červen 2025): Po sestřelu v Sumské oblasti HUR zdokumentovala upravenou verzi klasického Geranu-2. Uvnitř našla čip Nvidia Jetson pro zpracování obrazu, kameru v přídi, video enkodér Ezcap převádějící analogový obraz na full-HD stream, čtyřprvkovou antijamovou anténu CRPA a programovatelný čip FPGA od Xilinxu. Celkem identifikovala 97 zahraničních součástek z USA, Číny, Švýcarska, Japonska, Německa, Tchaj-wanu a Rakouska. Právě tento kus poprvé doložil, že Rusko integruje strojové vidění do levného kamikadze dronu.
Geran-5 (leden 2026): Podle GUR byl poprvé použit v prvních dnech ledna 2026. Tenhle stroj už se od původního delta-křídlého Shaheda výrazně liší, připomíná spíš íránský Karrar. Maximální vzletová hmotnost 850 kg, cestovní rychlost 450–600 km/h, dolet kolem 1 000 km, bojová hlavice asi 90 kg. Pohání ho čínský proudový motor Telefly TF-TJ2000A. Navigaci zajišťuje dvanáctikanálový systém Comet, tracker na platformě Raspberry, 3G/4G modemy a satelitní navigace. GUR zmínila i možnost budoucího vypouštění ze strojů Su-25.
Geran-4 (květen 2026): Menší proudový typ, který GUR představila jako přímou odpověď na problémy starší Geran-3. Ta používala drak benzínového Geranu-2, který nevydržel vyšší rychlosti a přetížení proudového pohonu. Geran-4 proto dostal zcela nový zesílený drak s křídly pevně spojenými s centroplánem, méně technologickými otvory v trupu a lepší aerodynamikou. Pohánějí ho čínské motory Telefly LX-WP-160, rychlost dosahuje kolem 500 km/h. Uvnitř identifikovali kameru Honpho, antijamový systém NASIR/CRP a další zahraniční elektroniku.
První dohledatelná oficiální ruská zmínka o označení „Geran-2 Seeker“ pochází až z 15. června 2026, kdy ruské ministerstvo obrany oznámilo úder na bývalý závod Promsvjaz v Charkově.
Co vlastně znamená „AI“ v kamikadze dronu
Označení „umělá inteligence“ zní dramaticky. V praxi jde o strojové vidění a autonomní terminální navedení, tedy schopnost dronu v posledních sekundách letu zpracovat obraz z kamery, rozpoznat tvar cíle a doladit trajektorii. Základní let stále stojí na satelitní navigaci a inerciálním vedení. AI vrstva nastupuje až v závěru, kdy dron pracuje s videem a upravuje bod zásahu.
U MS001 je existence hardwaru pro obrazovou analýzu doložená přímo nalezeným čipem Nvidia Jetson a video systémem. U Geranů 4 a 5 otevřené zdroje popisují kamery, optické moduly, trackery a modemy, ale detailní „AI stack“ tak přesně zdokumentovaný není.
Klíčový posun tedy nespočívá v tom, že by dron „myslel“. Spočívá v tom, že v poslední fázi útoku je méně závislý na GPS a víc zaměřený na konkrétní viditelný cíl. To je zásadní rozdíl oproti starším Geranům, které letěly na předem zadané souřadnice a jakékoliv rušení GPS je dokázalo odvést od cíle.
Jak nebezpečné skutečně jsou
Proudové Gerany jsou rychlejší, odolnější a hůře předvídatelné. Ale nejsou nezastavitelné. Podle analýzy ISIS za květen 2026 byla celková úspěšnost zásahů u všech shahedových dronů zhruba 6,65 % vůči všem vypuštěným kusům. Proudové Gerany 3 a 4 přitom tvořily stále menšinu, odhadem 30 až 80 kusů měsíčně z celkových tisíců.
Paradox: s rostoucím objemem útoků ruská efektivita na jeden kus spíše klesala. Nové varianty ale zvyšují tlak na ukrajinskou obranu jinak: zkracují reakční okno, nutí rozptylovat techniku, investovat do vícevrstvé protivzdušné obrany a utrácet dražší prostředky proti levnějším nosičům. Právě tato ekonomika opotřebení je podstatou ruské strategie.
ISW už v červnu 2025 upozorňoval, že Rusko začíná Gerany nasazovat i proti cílům pouhých 5 až 7 kilometrů od fronty. Z čistě strategického nástroje terorizujícího města v týlu se stává i taktická zbraň. A AP popisuje, že Rusko vedle hlavního závodu v Alabuze rozjelo výrobu i v Udmurtsku a buduje z dronové složky samostatnou vojenskou větev s vlastním centrem pro taktiku a výcvik.
Sankce nefungují tak, jak by měly
Odkud se v ruských dronech berou západní a čínské součástky? HUR už v květnu 2025 popsala prudký nárůst podílu čínských komponentů na 60–65 % u novějších Geranů. Deutsche Welle i Euronews zdokumentovaly, jak se do ruských dronů dostávají německé tranzistory, přes nastrčené firmy, paralelní dovozy a někdy i přímo nelegální obchodní vztahy.
Čínské proudové motory Telefly, které pohánějí Gerany 4 i 5, se do Ruska pravděpodobně dostávají stejnými šedými kanály jako elektronika, přes obchod s dvojím užitím a třetí země. Přímý veřejně doložený dodavatelský řetězec od výrobce k ruské zbrani ale v otevřených zdrojích dohledaný není.
Co to znamená pro NATO a Česko
Geran-5 s doletem kolem 1 000 km a nová ruská odpalovací místa teoreticky dostávají do dosahu části východního křídla NATO, především Pobaltí a Polsko. Pro Česko nejde o bezprostřední bojovou hrozbu, ale o reálný alianční bezpečnostní problém.
NATO reaguje. V lednu 2026 rozšířilo protidronové schopnosti a v červenci 2026 oznámilo investice přes 40 miliard dolarů do protidronových kapacit během pěti let. Česká armáda vývoj sleduje, ministerstvo obrany zřídilo výbor pro protidronovou obranu při Bezpečnostní radě státu a odborné konference AČR výslovně řeší AI, automatizaci a zkušenosti z dronových válek na Ukrajině.
Evoluce Geranů není příběhem o nezastavitelné superzbraní. Je to příběh o tom, jak kombinace komerčně dostupných čipů, čínských motorů a obrazového navedení postupně mění ekonomiku a taktiku moderní války. A o tom, že sankce zatím nedokážou tento tok technologií zastavit.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík