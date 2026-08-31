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Kraj dá na projekt Josefina 100 milionů. Jsou obavy o jeho využití a financování

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Na rekonstrukci bývalého jezuitského semináře v centru Klatov má Plzeňský kraj poskytnout dotaci ve výši 100 milionů korun. Jde o poslední objekt v historickém jádru, který potřebuje opravu. Odhadované náklady na projekt Josefinum se teď pohybují kolem 350 milionů korun. Většina peněz půjde z rozpočtu města. Existují ale obavy o smysluplné využití objektu a o financování provozu.
Kraj dá na projekt Josefina 100 milionů. Jsou obavy o jeho využití a financování

Kraj dá na projekt Josefina 100 milionů. Jsou obavy o jeho využití a financování

Zdroj: Richard Beneš, A69 - architekti
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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