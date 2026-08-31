Kraj dá na projekt Josefina 100 milionů. Jsou obavy o jeho využití a financování

Rada Plzeňského kraje souhlasila s poskytnutím účelové investiční dotace ve výši 100 milionů korun městu Klatovy na projekt Josefinum. O poskytnutí dotace ještě bude rozhodovat krajské zastupitelstvo. Projekt počítá s rekonstrukcí bývalého jezuitského semináře, který je kulturní památkou.
V objektu Josefinum, který je kulturní památkou, má vzniknout společensko-kulturní centrum s multifunkčními prostory pro přednášky, promítání, kongresy, kurzy, jógu či výstavy. Součástí budou také prostory pro galerii, dílny, kavárnu, restauraci nebo ubytování. Před objektem by měl ještě vzniknout parkovací dům za dalších 100 milionů korun.
„Budova bývalého jezuitského semináře je jednou z nejvýznamnějších historických budov v Klatovech. Její obnova v rámci projektu Josefinum přinese nové kulturní a společenské zázemí nejen pro obyvatele města, ale i pro návštěvníky celého regionu. Proto považujeme podporu tohoto projektu za smysluplnou investici do rozvoje kulturního dědictví i cestovního ruchu v Plzeňském kraji,“ uvedl krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka (STAN).
Vrcholně barokní trojkřídlý objekt je z první poloviny 18. století. Podle památkářů je součástí unikátního jezuitského komplexu, centra barokního kulturního a společenského života města. Přes dvůr vede městská hradba a parkány. Podle starosty
Rudolfa Salvetra (ODS) budou Klatovy do budoucna usilovat o to, aby byl celý jezuitský komplex zařazen mezi národní kulturní památky. Jezuitský seminář je podle Salvetra poslední dům z památkové zóny, který potřebuje opravit.
Vizualizace nové podoby Josefina
Na novou podobu Josefina už proběhla architektonická soutěž. Vítězný architektonický návrh je od A69 – architekti.
„V komplexu už je opravený kostel, který patří církvi, rozsáhlá budova koleje včetně refektáře, kde dnes funguje hlavně knihovna, a slouží tedy jako v minulosti ke vzdělávání. Klatovy už do komplexu investovaly stovky milionů korun,“ uvedl už dříve starosta.
Opoziční uskupení Klatovy21 má ovšem o tomto záměru jisté pochybnosti, i když mluví o kvalitním návrhu projektu, který citlivě pracuje s historickou budovou i veřejným prostorem. Oprava jezuitského semináře by podle uskupení logicky završila dlouhodobou revitalizaci této části historického centra.
„Město by získalo nové výstavní prostory, sály pro akce, vzdělávání i komunitní aktivity. Pokud by se podařilo naplnit je kvalitním programem, může to být pro centrum města velké oživení. Vedle toho ale existují i otázky, které by u investice této velikosti měly rozhodně zaznít. Opravit budovu je ta jednodušší část. Provozovat ji smysluplně dalších 20 let je ta těžší,“ říká Luboš Nový z uskupení Klatovy21.
Podle Nového se každoroční náklady na provoz budoucího Josefina odhadují na přibližně šest milionů korun.
„Budov pro pořádání kulturních akcí má město hned několik. Z provozní části projektu máme zatím spíše obavy a obáváme se výrazně větší provozní ztráty, než je plánováno. V této souvislosti stojí za zmínku zkušenost s Refektářem města, kde při ročních nákladech kolem 2,5 milionu Kč činily v roce 2025 příjmy z nájmů necelých 400 tisíc Kč při 119 akcích,“ zdůraznil Nový.
Refektář je prostor, který město pravidelně využívá a potřebuje – Josefinum by ale mělo být ještě násobně větší. Projekt počítá s řadou multifunkčních prostor. Jejich úspěch bude záviset hlavně na tom, zda se je podaří naplnit smysluplným programem.
„Klatovy už dnes mají kulturní dům, kino, galerii i další prostory pro kulturní a společenské akce. Otázka tedy není jen, co vybudovat, ale hlavně jak to celé bude fungovat dohromady. Je důležité mít jasnou představu o tom, jak bude Josefinum skutečně řízeno a využíváno. Pokud se tyto oblasti podaří dobře nastavit, může být Josefinum projektem, který výrazně oživí centrum města. Pokud ne, může se z něj stát dlouhodobě nákladný projekt, který bude zatěžovat městský rozpočet,“ dodal Luboš Nový.