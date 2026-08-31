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Prodejci tomu říkají pergola, ale stavební úřad v tom vidí přístřešek. Rozdíl může majitele stát desítky tisíc korun

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Ministerstvo pro místní rozvoj v květnové metodice upřesnilo, kdy se zahradní konstrukce s pevnou střechou posuzuje jako přístřešek, a kdy za ni hrozí pokuta až dva miliony korun.
Prodejci tomu říkají pergola, ale stavební úřad v tom vidí přístřešek. Rozdíl může majitele stát desítky tisíc korun

Prodejci tomu říkají pergola, ale stavební úřad v tom vidí přístřešek. Rozdíl může majitele stát desítky tisíc korun

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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