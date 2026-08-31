Prodejci tomu říkají pergola, ale stavební úřad v tom vidí přístřešek. Rozdíl může majitele stát desítky tisíc korun

Odbor stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj 6. května 2026 zveřejnil metodiku, která reaguje na vývoj stavebně-technických řešení a rozostření hranic mezi tradiční pergolou a funkčními zastřešeními. Dokument nově zahrnuje i carporty, solární carporty a bioklimatické pergoly s naklápěcími lamelami a zdůrazňuje, že rozhoduje skutečný účel a technické provedení, nikoli obchodní označení v katalogu.
Kdy se pergola posuzuje jako přístřešek
Podle metodiky zůstává pergola především lehkou zahradní konstrukcí s okrasnou funkcí. Jakmile však střecha chrání před deštěm nebo sněhem, stavba odvádí vodu okapem nebo je kotvena k fasádě domu, úřad ji může vyhodnotit jako přístřešek. Přístřešek je pak stavbou ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb.
Finanční dopady záměny názvu
Provádění záměru bez vyžadovaného povolení může podle stavebního zákona vést k pokutě až 2 000 000 Kč. K tomu se přičítají správní poplatky podle fáze řízení:
Řádné povolení předem: 5 000 Kč u jednoduché stavby, 10 000 Kč u ostatní. Dodatečné povolení (po zahájení řízení o odstranění): 20 000 Kč u jednoduché stavby, 30 000 Kč u ostatní. Nelze legalizovat: náklady na demolici a odstranění nese povinný.
K úředním poplatkům je nutné připočítat náklady na projektovou dokumentaci, statický posudek, požární řešení nebo pasport stavby; v praxi se tyto položky pohybují v řádu desítek tisíc korun podle složitosti.
Stavební úřad může prověřovat i drobné stavby, které povolení nepodléhají: vyžádat doklady, dokumentaci a při kontrole vstoupit na pozemek.
Zdroj fotografie: Foto: Freepik Kontrolní seznam před nákupem
Při posuzování produktu podle metodiky MMR se vyplatí zkontrolovat produktovou kartu podle těchto kritérií:
Funkční zastřešení: chrání konstrukce prostor před srážkami? Deklaruje výrobce odolnost vůči dešti, sněhu nebo zatížení střechy? Odvodnění: obsahuje stavba okapový systém nebo svod vody? Kotvení ke stavbě: připevňuje se konstrukce na fasádu domu, což může znamenat přístavbu? Boční uzavření: má stavba částečné stěnové prvky, zasklení nebo rolety? Účel: slouží primárně k ochraně terasy, vozidla nebo techniky před povětrnostními vlivy?
Čím více bodů konstrukce splňuje, tím pravděpodobněji ji stavební úřad zařadí mezi přístřešky nebo přístavby. Materiál střechy sám o sobě mírnější režim nezajistí.
Ministerstvo doporučuje požádat stavební úřad o předběžnou informaci ještě před realizací záměru; služba dává právní jistotu a stojí zlomek toho, co může stát dodatečná legalizace.
Práva spotřebitele při klamavém označení
Zákon o ochraně spotřebitele zakazuje klamavé obchodní praktiky. Pokud e-shop prodává konstrukci splňující parametry přístřešku pod označením „pergola“ a kupující tak činil rozhodnutí o koupi v domnění, že stavba nepodléhá povolení, může jít o klamavé konání. Podle České obchodní inspekce má spotřebitel při prokázání nekalé praktiky mimo jiné možnost odstoupit od smlouvy do 90 dnů nebo žádat přiměřené snížení ceny. Prokázat úmysl prodejce z veřejných zdrojů však nelze s jistotou.
Navrhovaná novela a pravidla drobných staveb
V srpnu 2026 MMR komunikuje návrh novely, která by u některých kategorií drobných staveb zvýšila plošný limit ze 40 m² na 60 m²; jde zatím o projednávanou změnu, nikoli o platné právo. Do platnosti zůstávají aktuální podmínky drobné stavby: zastavěná plocha do 40 m², výška do 5 metrů, žádné obytné místnosti, v zastavěném území, odstup minimálně 2 metry od hranice pozemku a zachování alespoň poloviny vsakující plochy.
I solární carport se podle metodiky posuzuje podle převažujícího účelu: pokud primárně chrání vozidla, přítomnost solárních panelů jeho stavební povahu nemění.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák