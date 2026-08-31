Kolik si vydělá kuchařka ve školní jídelně za celý měsíc i s prázdninami? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Denně jí projdou rukama stovky porcí. Vaří pro cizí děti od časného rána, hlídá přísné hygienické normy a zvedá bedny, u kterých by leckdo couvl. Přesto částka na její výplatní pásce většinu lidí zarazí. A jestli vůbec dostane zaplaceno v létě, kdy se ve škole nevaří, má překvapivější odpověď, než byste čekali.
Kolik nakonec zůstane na výplatní pásce
Řadová kuchařka ve školní jídelně si podle analýzy pracovního portálu JenPráce.cz z roku 2025 přijde v průměru zhruba na 24 000 korun hrubého měsíčně. Po odečtení daně a odvodů jí na účet dorazí kolem 20 000 korun. Vedoucí jídelny je na tom o něco lépe, v průměru kolem 29 700 korun hrubého.
Aby bylo jasno, o co jde. Za plný úvazek, směny od časného rána a práci, na které závisí oběd stovek dětí, bere školní kuchařka zhruba polovinu toho, co vydělává průměrný Čech. Právě ten rozdíl bývá pro lidi mimo obor největší překvapení.
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Kuchařky ve školách patří mezi zaměstnance placené podle státních platových tabulek. Řídí se první tabulkou nařízení vlády o platových poměrech ve veřejných službách, do které spadají třeba i uklízečky, školníci nebo vrátní. Kuchařka se obvykle zařazuje od páté platové třídy výše, vyšší třídu dostane za přípravu dietní stravy nebo za normování jídelníčků.
Háček je v tom, jak nízko tabulka začíná. Základní tarif kuchařky na startu kariéry se v roce 2026 pohybuje kolem 19 000 korun hrubého, tedy pod minimální mzdou, která od 1. ledna 2026 činí 22 400 korun. Zaměstnavatel proto musí základ dorovnat příplatky a osobním ohodnocením, jinak by pracovnice brala míň, než dovoluje zákon. Od dubna 2026 se tarify v této tabulce sice zvedly, na celkovém obrázku to ale mnoho nezměnilo.
Klíčová čísla shrnuje následující přehled:
Údaj Částka Řadová kuchařka – hrubá mzda zhruba 24 000 Kč Řadová kuchařka – čistá mzda kolem 20 000 Kč Vedoucí jídelny – hrubá mzda kolem 29 700 Kč Základní tarif na startu kariéry (2026) kolem 19 000 Kč Minimální mzda (od 1. 1. 2026) 22 400 Kč A co léto, když se ve škole nevaří? Přečtěte si také: Ani drátěnka, ani jar. Zažraný hrnec se vyčistí sám, když do něj nalijete 1 tekutinu a necháte přejít varem
Tady přichází ta překvapivější část odpovědi. Školní kuchařka není sezonní brigádnice. Má běžnou pracovní smlouvu a je zaměstnaná celý rok. O prázdninách si vybírá dovolenou, jenže jako nepedagogická pracovnice má nárok jen na pět týdnů, zatímco učitelé na osm. Dva měsíce letního volna tím pádem nepokryje.
O prázdninách se ve školní jídelně nevaří, kuchařka ale zůstává zaměstnaná a po vyčerpání dovolené jí za zavřený provoz náleží náhrada mzdy. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Zbylé dny řeší školy různě. Někde se vaří pro tábory nebo pro mateřskou školu, což jsou peníze navíc. Když je jídelna zavřená a dovolená vyčerpaná, jde podle paragrafu 208 zákoníku práce o překážku na straně zaměstnavatele a kuchařce náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, tedy plných sto procent. Někteří ředitelé to ale obcházejí a tlačí zaměstnankyně na neplacené volno, přestože na něj právo nemají.
Náročná dřina, do které se mladí nehrnou
Za talířem, který si dítě odnese od výdejního okénka, je kus těžké práce. Zvedání beden, horko a pára u sporáků, přísné hygienické předpisy a zodpovědnost za to, aby se ze stovek strávníků nikdo neotrávil. Přitom jde o profesi, kterou školy shánějí čím dál obtížněji.
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Mladí lidé o místo za mzdu jen kousek nad minimem nestojí a řady zkušených kuchařek postupně řídnou. Zvýšení tarifů od dubna 2026 je krok správným směrem, ale rozdíl mezi tím, co práce obnáší a jak je zaplacená, zůstává velký. A právě proto číslo na výplatní pásce školní kuchařky pořád mnohým bere dech.
Zdroje: https://www.kurzy.cz/platy/platove-tabulky-zakladni/, https://mpsv.gov.cz/minimalni-mzda-od-ledna-2026-vzroste-o-1-600-korun-na-22-400-korun-mesicne, https://jidelny.cz/encyklopedie/pracovnici-sj-a-stanoveni-jejich-platu/, https://jidelny.cz/diskuze/pracovni-doba-o-prazdninach/, https://www.newstream.cz/money/kolik-si-vydela-skolni-kucharka-24-tisic-a-sefova-jen-o-malo-vic