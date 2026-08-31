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Češi letos na podzim plánují cestu do této země ve velkém. V září je tam až o 3 °C více než v Chorvatsku a skoro žádní lidé

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Září u moře nabízí to, co se v létě shání těžko. Moře je pořád […]
Češi letos na podzim plánují cestu do této země ve velkém. V září je tam až o 3 °C více než v Chorvatsku a skoro žádní lidé

Češi letos na podzim plánují cestu do této země ve velkém. V září je tam až o 3 °C více než v Chorvatsku a skoro žádní lidé

Zdroj: Outdoor tipy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Outdoor tipy

Web je zaměřený na cestování, turistiku, kempování a další outdoorové aktivity. Čtenáři zde najdou tipy na výbavu, rady pro začátečníky i pokročilé, testy vybavení a doporučení, jak si užít přírodu bezpečně a pohodlně. Nechybí ani inspirace na výlety, přehled zajímavých lokalit nebo praktické...

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