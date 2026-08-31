Češi letos na podzim plánují cestu do této země ve velkém. V září je tam až o 3 °C více než v Chorvatsku a skoro žádní lidé

Září u moře nabízí to, co se v létě shání těžko. Moře je pořád teplé, největší vedra jsou pryč a lehátko seženete bez ranního závodu s ostatními. Jenže na chorvatském Jadranu, kam Češi tradičně míří, se počasí koncem září láme a začíná chladnout. Spousta rodin proto letos zamířila o kus jižněji, do země, kterou dřív skoro nikdo neřešil. Ve dne se tam v září drží teploty, na jaké na severním Jadranu touhle dobou nenarazíte, a turistů je tu jako šafránu.
Země, kterou Češi objevili skoro přes noc
Řeč je o Albánii. Menší země na jónském a jaderském pobřeží se během pár sezon proměnila z místa, které skoro nikdo neřešil, v běžnou nabídku velkých cestovek. Loni ji podle dat Českého rozhlasu navštívilo zhruba 117 tisíc Čechů a jejich počet rok od roku stoupá.
Důvodů je několik. Letenky zlevnily, přibyla přímá spojení a svoje odvedly hlavně sociální sítě. Záběry průzračně modré vody a bílých pláží posbíraly miliony zhlédnutí a vytvořily zemi publicitu, kterou by za peníze těžko sháněla. Do Tirany se dá doletět napřímo i s jediným přestupem přes okolní evropská letiště.
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A právě tady je jádro toho, proč Češi míří na jih. Albánské pobřeží si drží letní ráz hluboko do podzimu. U moře se přes den drží kolem 27 stupňů, voda má pořád 23 až 25 stupňů a klidně se v ní vykoupete.
Na chorvatském Jadranu je situace jiná. V první polovině září vyšplhá odpolední teplota ve Splitu ještě ke 27 stupňům, jenže do konce měsíce spadne ke 24 a moře ochladne na 22 stupňů. Na severu, na Istrii a v Kvarneru, kam Češi jezdí autem nejčastěji, bývá chladněji ještě dřív. Jižní Albánie tak koncem září nabídne přes den klidně i o tři stupně víc než střední a severní část Jadranu.
Klíčový teplotní rozdíl mezi oběma destinacemi shrnuje následující tabulka:
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Lokalita Denní teplota vzduchu Teplota moře Jižní Albánie (v září) kolem 27 °C 23 až 25 °C Split, Chorvatsko (konec září) ke 24 °C 22 °C Prázdné pláže místo srpnové tlačenice
Hlavní lákadlo je paradoxně to, čeho má Albánie míň. Chorvatsko přivítá každý rok přes dvacet milionů návštěvníků a v srpnu se na vyhlášených plážích mačká jeden ručník na druhém. Albánie i po svém rozmachu zůstává hluboko pod tímto číslem a v září se navíc pobřeží rychle vyprazdňuje.
Hlavní nápor totiž skončí zároveň se srpnem. Děti se vracejí do škol, letoviska ztichnou a dovolená konečně vypadá jako odpočinek.
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Nejvíc života je na jihu, na takzvané Albánské riviéře. Ta lemuje Jónské moře v délce zhruba sto šedesáti kilometrů a najdete na ní tiché zátoky i rušnější letoviska. Na sociálních sítích jednoznačně vede Ksamil na samém jihu, kterému se přezdívá albánské Maledivy. Kousek od pláží tu z moře vystupují drobné neobydlené ostrůvky a voda svítí sytě tyrkysově.
Přímo odsud dohlédnete na řecký ostrov Korfu, kam z blízké Sarandy dopluje trajekt za pouhých dvacet minut. Milovníci klidu můžou vyrazit ještě o kus severněji, k menším letoviskům Dhërmi a Himarë. A když moře po pár dnech omrzí, leží kousek do vnitrozemí historická města Berat a Gjirokastër, obě zapsaná na seznamu UNESCO.
Kdo si k moři přidá výlet do vnitrozemí, najde na dosah historická města Berat a Gjirokastër ze seznamu UNESCO. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. O poznání levněji než na Jadranu
Druhým velkým tahákem jsou peníze. Za ubytování i za jídlo v restauraci tu zaplatíte výrazně méně než na chorvatském pobřeží. Zázraky ale nečekejte. Časy, kdy byla Albánie extrémně levná, pomalu končí. „Pokud si všichni myslí, že Albánie je lacinou destinací, tak to už asi není,“ řekl pro Radiožurnál český velvyslanec v Tiraně Pavel Vacek. Podle něj se ceny pomalu srovnávají s tím, co si účtují okolní země.
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Počítat se dá i s tím, že se tamní zázemí pro cestovatele pořád ještě rozjíždí. Řízení tu chce pevné nervy, provoz bývá chaotický a na servis srovnatelný se západní Evropou zatím nespoléhejte. Cestovatelé Albánii často přirovnávají k Chorvatsku, jaké bylo před dvaceti lety. Kdo kvůli klidu, teplu a nižším cenám tyhle nedostatky přejde, dostane na oplátku pobřeží, kde koncem září ještě panuje léto a je na něm konečně místo.
Zdroje: https://www.nespechej.cz/clanky/krasnejsi-nez-chorvatsko-levnejsi-nez-egypt-cesi-objevili-novy-evropsky-prazdninovy-raj-20260519-8370.html, https://www.cestujlevne.com/pruvodce/albanie/pocasi, https://www.climatestotravel.com/weatherbymonth/albania/september, https://tripito.cz/chorvatsko/pocasi-zari/, https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/cestovani/albanie-uz-neni-lacinou-destinaci-turismus-vzkveta-a-evropska-unie-s-ekology_2606201949_aru
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