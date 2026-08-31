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Tuhle drobnost dostávala v ČSSR nevěsta na svatbu. Dnes za ni sběratelé platí zlatem

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Ve staré prosklené skříni po babičce většinou stojí pár těžkých váz a skleniček, kterých si dnes už nikdo nevšímá. Roky na nich jen usedal prach a mladší generaci připadají staromódní...
Tuhle drobnost dostávala v ČSSR nevěsta na svatbu. Dnes za ni sběratelé platí zlatem

Tuhle drobnost dostávala v ČSSR nevěsta na svatbu. Dnes za ni sběratelé platí zlatem

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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