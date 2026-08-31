Tuhle drobnost dostávala v ČSSR nevěsta na svatbu. Dnes za ni sběratelé platí zlatem

Ve staré prosklené skříni po babičce většinou stojí pár těžkých váz a skleniček, kterých si dnes už nikdo nevšímá. Roky na nich jen usedal prach a mladší generaci připadají staromódní a spíš na obtíž. Právě po těchhle nenápadných kouscích ale pátrají sběratelé a za ty správné jsou ochotní sáhnout hluboko do kapsy.
Místo peněz putovalo do bytu hlavně těžké sklo
Za socialismu se u svatebních darů hledělo hlavně na to, aby posloužily v domácnosti a vydržely dlouhá léta. Nastávající manželé tehdy dostávali hlavně praktické věci do společného bytu, hotovost v obálce spíš výjimečně.
Ve výbavě málokdy chybělo i těžké broušené sklo. Objemné vázy, mísy a sady skleniček dělaly domácnosti chloubu a majitelé je ukládali rovnou za prosklená dvířka vitríny.
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Skoro celý rok jen zabíraly místo za sklem a na stůl přišly leda o svátcích nebo když dorazila výjimečná návštěva. Postupem let zapadly do bytu tak přirozeně, že se nad jejich skutečnou cenou nikdo nepozastavil.
O ceně rozhoduje značka a Moser vede
Ne každý kus starého skla je poklad. O tom, jestli má cenu několik korun, nebo statisíce, rozhoduje hlavně to, z jaké dílny pochází.
Úplnou špičkou je Moser z Karlových Varů. Firmu založil rytec a obchodník Ludwig Moser už v roce 1857 a jeho výrobky si brzy oblíbily evropské panovnické dvory i nejbohatší rody. Přezdívku sklo králů a král skla si drží dodnes. Zásadní je i receptura. Moser do skloviny olovo vůbec nepřidává, a její tavení i broušení proto vyžaduje výrazně větší zručnost než u běžného křišťálu.
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Kvalitní kusy ale vznikaly i v běžných československých sklárnách. Dobré jméno mělo Borské sklo pod značkou Crystalex v Novém Boru, křišťál z Crystal Bohemia v Poděbradech i slovenská Rona z Lednických Rovní. Kusy určené na vývoz procházely tvrdší kontrolou kvality, což se promítlo do výběrových sérií se znatelně jemnějším provedením.
Kolik dnes sběratelé za staré sklo platí
Většina běžného broušeného skla se pohybuje v řádu několika set až tisíců korun za kus. Jakmile jde o zachovalý a vzácnější kousek, třeba z dnes už zaniklé sklárny, cena jednotlivého kusu se vyšplhá i přes 20 000 korun. U kompletní a nepoškozené sady kvalitního křišťálu se nabídky dostávají klidně přes sto tisíc.
Nejvýš míří pochopitelně Moser. Jeho stodvacetipětidílná souprava Splendid pochází už z roku 1911 a v aukci ji v roce 2024 nový majitel získal zhruba za 90 000 korun. Výjimečná historická zlacená váza téže značky pak podle zahraničních aukcí změnila majitele dokonce za částku kolem 430 000 korun. Takové sumy jsou samozřejmě strop, na který dosáhnou jen ojedinělé kusy.
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Orientační cenové hladiny přehledně shrnuje následující tabulka:
Typ kusu Orientační cena Běžné broušené sklo několik set až tisíců korun za kus Zachovalý vzácnější kus (třeba ze zaniklé sklárny) i přes 20 000 korun za kus Kompletní a nepoškozená sada kvalitního křišťálu klidně přes 100 000 korun Souprava Moser Splendid (125 dílů, 1911) v aukci 2024 zhruba 90 000 korun Výjimečná historická zlacená váza Moser kolem 430 000 korun Podle čeho poznáte opravdový poklad
Věk sám o sobě cenu nedělá. Sběratelé se dívají hlavně na to, jestli je kus kompletní a bez poškození. Neporušená kompletní sada se cení mnohem výš než několik osamocených skleniček a i drobný oťuk nebo prasklina cenu srazí. Původ pak dokládá původní etiketa nebo vyrytá značka výrobce.
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Prozradit poklad dokáže i samotné sklo. Klasický český křišťál obsahoval kolem 24 procent oxidu olovnatého, a proto je na omak nezvykle těžký a na světle se výrazně třpytí. Charakteristické jsou i dobové brusy. Kromě hvězdicových a mřížkových vzorů se objevoval třeba klínový brus, svislé rýhování nebo takzvaný ananasový dekor.
Hvězdicový brus a nezvyklá váha patří k poznávacím znakům klasického českého olovnatého křišťálu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Sklo není jediný poklad ve staré vitríně
Broušené sklo nebylo jediné, co dnes ze socialistických svateb zajímá sběratele. Stejně typické byly porcelánové jídelní a kávové servisy. Mezi domácími porcelánkami měly zvuk třeba Stará Role, Epiag nebo Thun a za celý zachovalý servis se dnes platí tisíce korun.
Samostatnou skupinu tvoří figurky z duchcovské porcelánky Royal Dux. Braly se jako nadstandardní dárek už v době socialismu a v zahraničních aukcích se dnes za rozměrnější sošky žádá i několik desítek tisíc korun.
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Než tedy staré sklo nebo porcelán po prarodičích odnesete do sběrného dvora, prohlédněte si značky na dně. Konkrétní aukční výsledky najdete v odkazech pod článkem.
Zdroje: https://www.tiscali.cz/skryte-bohatstvi-v-prosklenych-skrinich-ktere-svatebni-dary-z-dob-cssr-promenite-v-balik-penez-692110, https://www.nespechej.cz/clanky/tohle-byl-za-socialismu-nejbeznejsi-svatebni-dar-dnes-ma-cenu-az-20-000-kc-20260608-8719.html, https://www.nespechej.cz/clanky/tohle-dostal-za-husaka-jako-svatebni-dar-uplne-kazdy-kdo-je-nerozbil-ma-dnes-od-sberatelu-20-000-kc-20260504-8090.html, https://www.tvguru.cz/dnes-hodnotne-veci-babicky-za-socialismu-dostavaly-ke-svatbe-zdarma/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/brousene-sklo-cena/