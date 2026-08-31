Konec velkých omezení. Linky brněnské MHD se většinou se vrací na původní trasyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Konec velkých omezení. Linky brněnské MHD se většinou se vrací na původní trasy
Houbaři již brzy budou mít své pré. Lesy zanedlouho zaplní hřiby, bedlami, liškami i dalšími chutnými...
Vyjížďka na elektrokole nevyšla podle plánu. Padesátnice z Brna vlastní vinou spadla na mokré silnici,...
Břehy Svratky v Židlochovicích na Brněnsku propojí padesátimetrový most. Kovovou konstrukci o váze 72 tun...
Na místě bývalých Jaselských kasáren v Brně se po 20 letech od prodeje pozemků města firmě Kliminvest...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →