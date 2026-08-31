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Konec velkých omezení. Linky brněnské MHD se většinou se vrací na původní trasy

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V Brně se od 1. září změní trasy některých linek MHD. Skončí většina letních výluk a linky se z velké části vrátí do svých původních tras. Především se na původní trasu vrátí páteřní tramvajová linka 1, větších změn se týká vedení autobusových linek okolo výstaviště.
Konec velkých omezení. Linky brněnské MHD se většinou se vrací na původní trasy

Konec velkých omezení. Linky brněnské MHD se většinou se vrací na původní trasy

Zdroj: Nicolas Rosier
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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