Nejhorší müsli tyčinky z českých supermarketů. Češi je dávají i dětem a myslí si, že jsou zdravé

Müsli tyčinka má pověst rychlé a zdravé svačiny. Právě proto ji spousta rodičů bez váhání přibalí dětem do aktovky. Jenže mezi tyčinkami z běžných regálů jsou obrovské rozdíly a některé mají ke zdravé svačině hodně daleko. Svým obsahem cukru se v řadě případů blíží obyčejné sladkosti, jen to na první pohled nevypadá.
Zdravý obal, méně zdravý obsah
Označení „müsli tyčinka“ zní důvěryhodně, jenže v české legislativě žádnou přesnou definici nemá. Výrobce se tak řídí hlavně vlastní recepturou a co do tyčinky dá, je do velké míry na něm. Základ by měly tvořit obilné vločky, ořechy a sušené ovoce. V praxi ale mnohé tyčinky stojí především na přidaném cukru.
Ten se navíc skrývá pod řadou názvů, které jako cukr na první pohled nevypadají. Ve složení proto sledujte kromě samotného slova „cukr“ i: – nejrůznější sirupy, od glukózo-fruktózového, který patří k nejlevnějším, přes obilné až po ovocné; – složky zakončené na „-óza“, tedy třeba fruktózu, sacharózu nebo maltózu; – maltodextrin, který se v těle chová podobně jako cukr.
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U levnějších variant se přidávají i umělá sladidla a další přídatné látky, které mají tyčinku hlavně udržet pohromadě. Výsledkem je svačina, která toho se zdravou výživou moc společného nemá.
Poleva dělá z tyčinky spíš sladkost
Největší problém dělají tyčinky s čokoládovým nebo jogurtovým přelivem. Právě přeliv u větších kousků zabírá klidně třetinu jejich hmotnosti a taková tyčinka pak má zhruba o pětinu víc energie než stejně velká varianta bez polevy.
Hlavně s ním ale do tyčinky přibývá cukr. V jednom větším kousku se ho nasčítá kolem 22 gramů, což odpovídá zhruba pěti kostkám. Přelivy navíc mohou obsahovat částečně ztužené rostlinné tuky, které bývají zdrojem trans mastných kyselin. A právě ty při pravidelném příjmu zatěžují srdce a cévy, nahrávají vzniku cukrovky druhého typu a bývají spojovány i s některými nádory. Kvůli tomu výživoví odborníci doporučují sahat raději po tyčinkách bez polevy.
Přečtěte si také: Test před zrcadlem na 10 sekund: odhalí, jestli vám vaše oblečení přidává nebo ubírá 10 let Proč jsou právě pro děti problém
U dětí má nadbytek cukru větší dopad, než se na první pohled zdá. Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby přidané cukry tvořily nanejvýš pět až deset procent denního příjmu energie. U dítěte to podle věku znamená zhruba 20 až 30 gramů cukru za celý den.
Jediná polevou obalená tyčinka tak dokáže spolknout velkou část tohoto limitu ještě dřív, než dítě dostane cokoli dalšího sladkého. A slazených dobrot během dne obvykle přibývá. Češi přitom snědí v průměru kolem 92 gramů cukru denně, tedy skoro dvojnásobek doporučeného množství. Následky se navíc nemusí projevit až v dospělosti. Kila navíc, obezita, cukrovka i kažení zubů hrozí už dětem, které přijímají hodně cukru.
Kolik cukru je ve hře, ukazuje jednoduché srovnání:
Položka Cukr Doporučený denní strop dítěte (podle WHO) zhruba 20 až 30 g Jedna větší tyčinka s polevou kolem 22 g (zhruba 5 kostek) Průměrná denní spotřeba v Česku kolem 92 g Jak z regálu vybrat tu lepší Přečtěte si také: Konec léta ve skříni: Tyhle 4 kusy by měly seniorky odložit hned 1. září, jinak si přidají 5 let
Dobrá zpráva je, že rozdíly mezi tyčinkami poznáte přímo v obchodě. Stačí otočit obal a přečíst si složení. Výrobci totiž musí suroviny uvádět podle množství, od té nejzastoupenější po tu, které je ve výrobku nejmíň.
Pomůže přitom několik jednoduchých vodítek: – když seznam otevírá cukr nebo některý ze sirupů, je ho ve výrobku ze všech surovin nejvíc a takový kousek klidně nechte ležet; – naopak dobré znamení je, když stojí hned v úvodu vločky, ořechy nebo sušené ovoce; – napovědět umí i délka složení, protože kratší seznam obvykle znamená míň přídatných látek; – a platí prosté pravidlo: čím méně cukru a tuku a čím víc vlákniny, tím lepší volba.
Doma to zvládnete líp a často levněji
Nejjistější způsob, jak mít přehled o tom, co ve svačině je, je připravit si tyčinky doma. Stačí ovesné vločky, trocha másla nebo oleje, sušené ovoce, ořechy či semínka a pojivo, třeba rozmačkaný banán. Směs se rozprostře na plech, krátce upeče a po vychladnutí nakrájí. Zvládnete to za pár korun a navíc přesně víte, kolik cukru jste do tyčinek dali.
Přečtěte si také: Nejhorší rohlíky ze supermarketu. Češi si je kupují každý den a ani neví, co obsahují Domácí tyčinky z vloček, ořechů a sušeného ovoce dají přehled o tom, kolik cukru ve svačině je, a vyjdou na pár korun. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ani domácí tyčinka ale nenahradí pořádnou svačinu na každý den. Hodí se spíš jako nouzová varianta na cesty nebo do práce, když je potřeba rychle a bez velkých příprav zahnat hlad.
Zdroje: https://cepoz.cz/podle-ceho-vybirat-musli-tycinku/, https://fitmeal.cz/blog/jidlo/jsou-musli-tycinky-skutecne-zdrave, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/9689-domaci-musli-tycinky-recept, https://sancedetem.cz/jak-na-detsky-organismus-pusobi-cukr-existuje-bezpecne-mnozstvi-sladkeho-v-jidelnicku, https://www.jimejinak.cz/musli-tycinky-zdrava-vyhra/