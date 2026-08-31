Kolegyně nevěřila, že tuhle bábovku peču bez tuku. V práci zmizela do oběda a recept jsem psala na ubrousek

Přinesla jsem do práce kus bábovky k dopolední kávě a do oběda z ní nezbyl ani drobek. Kolegyně se u talíře střídaly a jedna z nich mi nakonec nevěřila jediné slovo. Že prý bábovka bez kousku másla a bez lžíce oleje takhle vláčná být nemůže. Recept jsem jí psala na papírový ubrousek rovnou u kuchyňské linky a slíbila, že dopíšu i přesné gramy. Tak je máte, i pro vás.
Vláčnost dodá tvaroh místo másla
Většina lidí si myslí, že bábovka bez tuku musí být suchá a nudná. Tuk v těstě se ale stará hlavně o vláčnost. Když ho vynecháte, musíte tu vláhu do těsta dostat jinudy.
U mě to obstará tvaroh. Měkký tvaroh z vaničky pustí do těsta dost vlhkosti na to, aby bábovka zůstala jemná i druhý den. Zvládne to i nastrouhané jablko nebo rozmačkaný banán, ovoce funguje na stejném principu. Máslo ani olej pak nechybí a nikdo to na první kousek nepozná. Přesně proto mi kolegyně nevěřila.
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Základ dělám pořád stejný a vejde se na ten pověstný ubrousek. Potřebujete:
čtyři vejce, 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hladké mouky, 250 gramů cukru, balíček kypřicího prášku, špetku soli.
Nic víc.
Suroviny vyndávám z lednice aspoň půl hodiny předem. S vejci i tvarohem pokojové teploty se pracuje mnohem líp a těsto pak snáz nabere vzduch. Bílky se navíc lépe oddělují hned po vyndání z chladu, tak si je odděluju rovnou.
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Nejdřív oddělím bílky od žloutků. Žloutky umíchám s tvarohem, cukrem, moukou, práškem do pečiva a solí do hladkého těsta. Bílky si nechám stranou a vyšlehám z nich tuhý sníh. Ten do těsta zapracuju úplně nakonec a hodně opatrně, aby z něj nevyprchal vzduch. Právě sníh dělá tu nadýchanou strukturu, kterou by jinak zajistil tuk vyšlehaný s cukrem.
Základ z tvarohu, mouky a cukru se rozmíchá dohladka a nadýchanou strukturu pak dodá tuhý sníh z bílků. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Aby nepraskla a zůstala vláčná
Tady dělá spousta lidí chybu a bábovku vysuší dřív, než ji vůbec ochutná. Formu totiž plní hodně těsta, které na prudkém žáru vyjede vzhůru dřív, než se stačí propéct, a nahoře se natrhne. Peču ji proto radši pomaleji, kolem 160 až 165 stupňů, a horkovzduch nechávám vypnutý.
Druhé pravidlo je ještě jednodušší. Prvních zhruba třicet minut na troubu vůbec nesahám a neotvírám ji. Náhlá změna teploty totiž těsto srazí a pěkně nadýchaná bábovka rázem splaskne. Chce to jen trochu trpělivosti a chvíli u trouby vydržet.
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Formu vymažu opravdu důkladně, do každého záhybu kolem prostředního komínku, a vysypu ji hrubou moukou nebo strouhaným kokosem. Kokos navíc dá kůrce jemnou vůni. Kdo má silikonovou formu, vymazávání může vynechat, z ní bábovka vyklouzne skoro sama.
Jestli je bábovka hotová, poznám podle špejle. Zapíchnu ji doprostřed nejvyššího místa, a když vyjede čistá a suchá, je upečeno. Po vytažení z trouby ji nechám ve formě aspoň čtvrt hodiny odpočinout a teprve pak ji překlopím na prkénko. Když spěcháte a vyklopíte ji rovnou horkou, klidně se rozlomí.
Když zrovna nemáte tvaroh doma
Bábovka bez tuku snese spoustu obměn, a právě to ji dělá tak vděčnou. Místo tvarohu použijte dvě nastrouhaná jablka i se šťávou, těsto pak krásně zvláční a provoní se. Kdo má rád výraznější barvu, může půlku těsta smíchat s lžící kakaa a nalít ji do formy jako druhou vrstvu.
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Osladit se dá i mírněji. Kus cukru u mě nahradí lžíce medu nebo pár rozmačkaných datlí, chuti to vůbec neublíží. A když doma zrovna nemáte ani vejce, poradí si těsto s rozmačkaným banánem a jablečným pyré.
Nejčastější náhrady shrnuje tato tabulka:
Když nemáte Čím nahradit tvaroh dvě nastrouhaná jablka i se šťávou část cukru lžíce medu nebo rozmačkané datle vejce rozmačkaný banán a jablečné pyré
Právě díky tvarohu zůstane bábovka vláčná i druhý den, stačí ji schovat pod poklop nebo do uzavřené dózy. Bábovka bez tuku toho odpustí opravdu hodně, a možná právě proto ji peču pořád dokola.
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Zdroje: https://www.toprecepty.cz/recept/19737-jablecna-babovka-bez-tuku/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/tvarohova-babovka.html, https://www.ochutnejorech.cz/blog/tvarohova-babovka, https://www.bajolafit.cz/recept/fitness-tvarohova-babovka/, https://www.fajntip.cz/clanky/babovka-bez-oleje-vajec-cukru-20211222-3447.html, https://www.vareni.cz/recepty/nase-tvarohova-babovka-bez-tuku/