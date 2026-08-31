Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Ani drdol, ani copánek. Kadeřnice poradila ženám 60+, jak nosit vlasy nahoře, aby obličej působil mladší

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sepnout si ráno vlasy trvá minutu a je od nich pokoj. Na tom, jak přesně je vyčešete, ale záleží mnohem víc, než by člověk čekal. Jedna a tatáž tvář může v zrcadle působit unaveně, nebo svěže. Rozhodují detaily, které zvládnete doma bez kadeřnice.
Ani drdol, ani copánek. Kadeřnice poradila ženám 60+, jak nosit vlasy nahoře, aby obličej působil mladší

Ani drdol, ani copánek. Kadeřnice poradila ženám 60+, jak nosit vlasy nahoře, aby obličej působil mladší

Zdroj: Extrainspirace.cz
Reklama
Další články z ExtraInspirace
Nejhorší müsli tyčinky z českých supermarketů. Češi je dávají i dětem a myslí si, že jsou zdravé
Nejhorší müsli tyčinky z českých supermarketů. Češi je dávají i dětem a myslí si, že jsou zdravé
Kadeřnice varuje důchodkyně 60+: tenhle sestřih vám přidává 5 let. Nosí ho půlka českých seniorek
Kadeřnice varuje důchodkyně 60+: tenhle sestřih vám přidává 5 let. Nosí ho půlka českých seniorek

Půl hodiny v křesle, jednou za dva měsíce, a je klid. Kvůli téhle pohodlnosti sahá spousta žen po šedesátce...

Ani ofina, ani pěšinka uprostřed. Kadeřnice poradila seniorkám 65+ úpravu, po které vypadají o 10 let mladší
Ani ofina, ani pěšinka uprostřed. Kadeřnice poradila seniorkám 65+ úpravu, po které vypadají o 10 let mladší

O deset let vás žádný hřeben za jedno ráno neomladí. Dokáže ale rozhodnout o tom, jestli tvář v zrcadle...

Mladá návrhářka varuje seniorky: tahle 1 chyba s délkou rukávu vám vizuálně přidá 10 kg a 5 let
Mladá návrhářka varuje seniorky: tahle 1 chyba s délkou rukávu vám vizuálně přidá 10 kg a 5 let

Deset kilo žádné tričko nesundá a roky taky nikdo neumaže. S tím, jak vás okolí uvidí, ale umí jeden...

Nejhorší párky z českých supermarketů. Češi je kupují dětem každý týden a nemají tušení, co je uvnitř
Nejhorší párky z českých supermarketů. Češi je kupují dětem každý týden a nemají tušení, co je uvnitř

Párky patří k jistotám české ledničky. Nachystají se za pár minut, děti […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

Všechny články tohoto autora →
ExtraInspirace
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.