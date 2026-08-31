Ani drdol, ani copánek. Kadeřnice poradila ženám 60+, jak nosit vlasy nahoře, aby obličej působil mladší

Sepnout si ráno vlasy trvá minutu a je od nich pokoj. Na tom, jak přesně je vyčešete, ale záleží mnohem víc, než by člověk čekal. Jedna a tatáž tvář může v zrcadle působit unaveně, nebo svěže. Rozhodují detaily, které zvládnete doma bez kadeřnice.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Čím pevněji vlasy stáhnete, tím víc toho odhalíte
Hladce sčesaný culík nebo drdol přitažený těsně k hlavě patří k tomu nejpřísnějšímu, co si zralá žena může udělat. Pokožku napne dozadu, takže vrásky kolem očí vystoupí a pohled sklouzne ke krku. Celý výraz tím ztvrdne.
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„Vlasy noste rozpuštěné, upravené do volných vln. Pokud se culíku nebo drdolu nechcete vzdát, volte ležérnější a volnější varianty, kdy necháte volné prameny kolem obličeje a krku,“ uvedla pro Svět ženy Kateřina Hamplová, kadeřnice ze salonu Klier.
Stačí přitom opravdu málo. Uvolněte si u spánků dva slabé prameny a lehce je natočte. Ostrá linie kolem tváře se rozpadne a rysy okamžitě změknou.
Foto: Pexels.com Rolka místo drdolu
Účes, který se letos vrátil do módy, je francouzský twist, u nás známý spíš jako rolka. Vlasy vzadu shrnete jako k nízkému culíku, stočíte je směrem nahoru a upevníte na temeni sponou, jehlicí nebo velkým skřipcem. Prameny tak míří vzhůru, šíje se opticky prodlouží a tvář se pozvedne.
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Objem u něj vzniká tvarem stočeného pramene, takže i jemnější vlasy v něm vypadají plněji. Právě proto ho zvládnete i ve chvíli, kdy vlasům ubylo hustoty.
S nalakovanou verzí, kterou si možná pamatujete, má dnešní podoba společné jen jméno. Nosí se volněji a měkčeji a drobná nedokonalost se u ní bere jako přednost.
Foto: Shutterstock.com Poloviční sepnutí, když nechcete vyčesat všechno
Pevný tah nesnese každá pokožka hlavy. V takovém případě je řešením poloviční sepnutí, tedy varianta, kdy se nahoru vyčeše jen část vlasů.
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Oddělte vrchní vrstvu zhruba od linie nad ušima, vyčešte ji vzhůru a sepněte gumičkou nebo skřipcem. Spodní prameny zůstanou volně kolem krku.
Tah pak působí hlavně na horní polovinu obličeje, obočí a víčka se mírně pozvednou. Dolní část tváře přitom zjemní puštěné vlasy, takže účes nepůsobí přísně.
Objem patří na temeno
Vlasy přilepené k hlavě obličej opticky stahují dolů. Než je sepnete, nadzvedněte je u kořínků prsty nebo kartáčem a nechte na temeni pár centimetrů vzduchu.
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Jemným vlasům pomůže texturizační sprej nebo trocha pudru u kořínků. Vlasy získají hrubší povrch, lépe drží pohromadě a účes vypadá plněji i večer.
Lakem naopak šetřete. Tvrdý nehybný povrch nad čelem působí strojeně a rysy obličeje zostří, což je přesně opačný efekt, než o jaký vám jde.
Foto: Pexels.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/trendy-ucesy-pro-zeny-nad-50-let-ktere-vas-omladi, https://www.jarzab.eu/06-166842-vlasy-jako-nenapadny-lifting-3/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/francouzsky-twist-uces-trend/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/dlouhe-vlasy-zena-50/, https://www.dotyk.cz/magazin/ucesy-pro-ridke-vlasy/, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/5-ucesu-pro-slavnostni-chvile, https://www.schwarzkopf.cz/clanky/vlasovy-styling/stredne-dlouhe-vlasy/fast-styles-mid-length-hair.html Přečtěte si také: Kadeřnice varuje důchodkyně 60+: tenhle sestřih vám přidává 5 let. Nosí ho půlka českých seniorek