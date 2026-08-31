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Co mají minisukně společné s auty a jak je ovlivnila definice Quantové

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V 60. letech minulého století začalo doslova šílenství v podobě nového – nejen módního – trendu. Minisukní. Vyjadřovaly rebelii, inspirativní módní volbu u zrodu ženského osvobozeneckého hnutí. Stejně jako o desítky let dříve sufražetky pálily korzety, nyní si jejich vnučky hrdě oblékly minisukně a... pochodovaly do práce!
Co mají minisukně společné s auty a jak je ovlivnila definice Quantové

Co mají minisukně společné s auty a jak je ovlivnila definice Quantové

Zdroj: Archives New Zealand from New Zealand / Creative commons, CC-BY-SA
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