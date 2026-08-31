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Kosovská ulice v Jihlavě dostane nový povrch. Opravy ovlivní cestování MHD

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S novým školním rokem začne v Jihlavě v Kosovské ulici týdenní oprava povrchu. Ta se částečně dotkne také lidí, kteří cestují městskou hromadnou dopravou.
Stav silnice z 30.8.2026

Stav silnice z 30.8.2026

Zdroj: Martin Singr
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