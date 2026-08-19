Opilý muž chránil mrtvého holuba. Vbíhal pod auta a spustil alarm v kostelePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Opilý muž chránil mrtvého holuba. Vbíhal pod auta a spustil alarm v kostele
Co se nad ránem odehrálo před jedním z prachatických barů, nyní vyšetřují kriminalisté. Muž středního věku...
Neobvyklý zásah zaměstnal ve středu ráno hasiče na Třeboňsku. Nedaleko Horních Slověnic skončilo osobní...
V Česku pokračuje hydrologické sucho a průtoky řek se dostávají k historicky nízkým hodnotám. Významnou...
Baseballisté Sokola Hluboká se ani v letošní sezoně nepodívají do extraligového play-off. V dramatickém...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →