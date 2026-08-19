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Opilý muž chránil mrtvého holuba. Vbíhal pod auta a spustil alarm v kostele

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Neobvyklý zásah řešili týnští strážníci na náměstí Míru. Opilý muž tam vlastním tělem chránil mrtvého holuba před projíždějícími auty. Když strážníci zvíře odklidili, muž se přesunul na lavičku, kde začal popíjet. Při konfrontaci se před hlídkou pokusil ukrýt v kostele svatého Jakuba, kde spustil alarm.
Opilý muž chránil mrtvého holuba. Vbíhal pod auta a spustil alarm v kostele

Opilý muž chránil mrtvého holuba. Vbíhal pod auta a spustil alarm v kostele

Zdroj: Budějcká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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