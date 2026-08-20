Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Pili krev a jedli vlastní ženy? Darwinovy šokující zápisky z cest, o kterých se v dějepisu mlčí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Mapování zemského povrchu a poznávání nových krajin patřilo k výsadám zejména druhé poloviny minulého tisíciletí. I tak však existovali objevitelé dřívější i pozdější. Dokážete si vzpomenout na ta nejznámější jména a na jejich objevy?
Pili krev a jedli vlastní ženy? Darwinovy šokující zápisky z cest, o kterých se v dějepisu mlčí

Pili krev a jedli vlastní ženy? Darwinovy šokující zápisky z cest, o kterých se v dějepisu mlčí

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Archeologové narazili na stopu, která mění vše, co víme o Atlantidě
Archeologové narazili na stopu, která mění vše, co víme o Atlantidě
Co vám ve škole neřekli: Celá cesta za oráčem byla jen geniální divadlo pro hádavé muže
Co vám ve škole neřekli: Celá cesta za oráčem byla jen geniální divadlo pro hádavé muže

Kněžna Libuše, vládnoucí na Vyšehradě, si pro výběr manžela povolala koně, který se zastavil u oráče jménem...

Poslední jídlo na Titaniku. Některé recepty byly zachráněny
Poslední jídlo na Titaniku. Některé recepty byly zachráněny

Na Titaniku jedli i cestující třetí třídy lépe než doma. Menu v první třídě obsahovalo neuvěřitelných 11...

Přežili tisíce let v mrazivém pekle: Odhalte tajemství kočovného života Inuitů
Přežili tisíce let v mrazivém pekle: Odhalte tajemství kočovného života Inuitů

Inuité, původní obyvatelé Arktidy, žili v různých oblastech Arktidy a po tisíce let přežívali díky tomu, že...

Šokující výchova ve starém Řecku: Proč otcové sami vybírali svým synům milence?
Šokující výchova ve starém Řecku: Proč otcové sami vybírali svým synům milence?

Jak mohli řečtí občané, cenící si zdrženlivosti, projevovat zalíbení v bisexualitě a pederastii? Po dlouhá...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíle

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.