Po noční bouřce zůstalo v kraji bez elektřiny na 6 tisíc domácnostíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Po noční bouřce zůstalo v kraji bez elektřiny na 6 tisíc domácností
K dopravní nehodě došlo v noci na středu na silnici první třídy číslo deset mezi Tanvaldem a Velkými Hamry....
Už v noci na čtvrtek by měly Liberecký kraj zasáhnout bouřky. A podle meteorologů mohou být silné. Výstraha...
V Liberci se příští týden na šestidenní přehlídce skla, šperku a bižuterie Crystal Valley Week představí...
Ranní rozcvička, nebo neobvyklý transport kovu? Třicetiosmiletý muž z Tanvaldu pojal sběr železa po svém –...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →