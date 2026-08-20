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Po noční bouřce zůstalo v kraji bez elektřiny na 6 tisíc domácností

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Noční bouřka spojená s prudkým větrem a vydatným deštěm zasáhla Liberecký kraj a zanechala za sebou spoušť. Přetrhaná vedení vysokého napětí i desítky spadlých stromů vyřadily z provozu dodávky proudu pro tisíce odběratelů, hasiči vyjížděli k téměř osmdesáti zásahům. V současné době je v Libereckém kraji bez elektřiny na 6 tisíc domácností. Energetici v terénu intenzivně pracují na obnovení dodávek.
Po noční bouřce zůstalo v kraji bez elektřiny na 6 tisíc domácností

Po noční bouřce zůstalo v kraji bez elektřiny na 6 tisíc domácností

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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