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Na Třeboňsku Auto sjelo auto do rybníka. Hasiči ho vytáhli jeřábem

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Neobvyklý zásah zaměstnal ve středu ráno hasiče na Třeboňsku. Nedaleko Horních Slověnic skončilo osobní auto v rybníku. Na místo vyrazily dvě profesionální jednotky, které vůz následně pomocí jeřábu vyprostily.
Na Třeboňsku Auto sjelo auto do rybníka. Hasiči ho vytáhli jeřábem

Na Třeboňsku Auto sjelo auto do rybníka. Hasiči ho vytáhli jeřábem

Zdroj: Budějcká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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