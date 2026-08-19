Na Třeboňsku Auto sjelo auto do rybníka. Hasiči ho vytáhli jeřábemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na Třeboňsku Auto sjelo auto do rybníka. Hasiči ho vytáhli jeřábem
V Česku pokračuje hydrologické sucho a průtoky řek se dostávají k historicky nízkým hodnotám. Významnou...
Odpolední klid na budějovickém nádraží narušil v úterý požár baterie ze záložního zdroje. Hořet začala ve...
Letošní prázdniny tráví čtyřiatřicetiletý Honza Kohoutek dost netradičně. Tento dobrodruh projíždí vybrané...
Baseballisté Sokola Hluboká se ani v letošní sezoně nepodívají do extraligového play-off. V dramatickém...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →