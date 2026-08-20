Meghan a Harry se vracejí do Británie: Po letech v zahraničí je čeká další velké stěhování

Když princ Harry s Meghan v roce 2020 opouštěli Velkou Británii, jejich rozhodnutí působilo jako téměř definitivní tečka za životem uvnitř monarchie. Přes Kanadu se usadili v kalifornském Montecitu, vybudovali si vlastní pracovní projekty a jejich děti vyrůstaly tisíce kilometrů od britské královské rodiny. O to výraznější je současná změna. Podle informací několika významných zahraničních médií se totiž Harry, Meghan, Archie a Lilibet mají ještě během srpna přesunout do Británie. Tentokrát už nemá jít pouze o několikadenní návštěvu.
Nejdůležitější zprávou nejsou kufry, ale škola
Na celé situaci je podle nás nejzajímavější jeden detail, který může napovědět mnohem více než samotná informace o novém bydlení. Sedmiletý Archie a pětiletá Lilibet jsou údajně zapsáni do britských škol a výuku mají zahájit už v září. To znamená, že návrat rodiny bude mít podstatně pevnější základ než předchozí cesty Harryho do rodné země.
Ještě v červnu jsme na TrendyŽivot.cz psali o tom, že se chystá velký návrat Harryho a Meghan do Británie i s dětmi. Tehdy se ale mluvilo především o návštěvě. Nynější rozhodnutí posouvá celou situaci dál. Školní docházka totiž rodinu přirozeně váže k jednomu místu na celé měsíce.
Královský palác se jejich domovem nestane
Návrat do Británie ovšem neznamená návrat k původnímu životu pracujících členů monarchie. Harry a Meghan mají nadále zůstat mimo oficiální královské povinnosti a podle dostupných informací nebudou bydlet ani v některé z královských rezidencí.
Rodina si má najít soukromý dům poblíž Londýna. Současně si údajně ponechá své nemovitosti v kalifornském Montecitu i v Portugalsku. Spíše než o otočku o 180 stupňů proto může jít o vytvoření života mezi několika zeměmi.
Právě možnost Harryho dlouhodobějšího návratu jsme rozebírali už v článku o tom, proč princ Harry chystá návrat do Británie a co to může znamenat pro vztahy s palácem. Tehdy ještě nad celou cestou visela řada otazníků.
Karel III. má dostat možnost vídat vnoučata častěji
Významnou roli může mít také vztah Harryho s jeho otcem Karlem III. Podle britských médií se měl král o plánech Sussexů dozvědět krátce předtím, než informace pronikla na veřejnost. Návrat údajně vítá především proto, že mu umožní trávit více času se synem a vnoučaty.
Právě Archie a Lilibet vyrůstali v posledních letech v úplně jiné situaci než děti prince Williama a princezny Kate. Zatímco například budoucnost prince George je pevně spojena s britskými institucemi a královskými povinnostmi, Harryho děti žily převážně v Kalifornii a Británii znaly hlavně z několika krátkých návštěv.
Jedna velká překážka ale nezmizela
Celý návrat má stále citlivé místo, a tím je bezpečnost rodiny. Harry vedl dlouhý spor o rozsah policejní ochrany, kterou může při pobytu ve Velké Británii využívat. Právě obavy o bezpečí Meghan a dětí byly v minulosti jedním z důvodů, proč do země často cestoval sám.
Situace se proto nedá číst jako jednoduché usmíření s monarchií. Také vztah Harryho s princem Williamem zůstává podle britských médií komplikovaný.
Přesto jde o největší změnu od roku 2020. Harry a Meghan se nevracejí do role, kterou tehdy opustili. Vrací ale své děti do prostředí, od kterého se před šesti lety sami výrazně vzdálili. A právě to může mít pro budoucnost rodiny větší význam než jakékoli oficiální královské gesto.
autorský text, BBC, People, Daily Mail