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Meghan a Harry se vracejí do Británie: Po letech v zahraničí je čeká další velké stěhování

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Ještě před několika týdny nebylo jisté, zda princ Harry vůbec přiveze rodinu do své rodné země. Nyní přichází mnohem zásadnější obrat. Harry a Meghan se mají s dětmi přesunout zpět do Velké Británie a Archie s Lilibet mají od září nastoupit do britských škol.
Meghan a Harry chystají návrat do Británie: Stěhování může změnit jejich dosavadní život.

Meghan a Harry chystají návrat do Británie: Stěhování může změnit jejich dosavadní život.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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