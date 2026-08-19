Incident před prachatickým barem skončil popáleninami. Okolnosti vyšetřuje policie

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Incident před prachatickým barem skončil popáleninami. Okolnosti vyšetřuje policiePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Co se nad ránem odehrálo před jedním z prachatických barů, nyní vyšetřují kriminalisté. Muž středního věku tam utrpěl popáleniny druhého stupně a musel být letecky transportován do pražské nemocnice. Mezi lidmi se mluví o konfliktu a úmyslném zapálení, skutečné okolnosti případu ale zatím šetří policie.
ilustrační foto
Zdroj: Budějcká Drbna
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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