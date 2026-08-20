Karlos Vémola podle ex Lely neplatí dohodnuté peníze v plné výši. Vyrazila do Turecka

Manželé v separaci, tři malé děti uprostřed a dvě verze jedné finanční dohody, jejíž text nikdo veřejně neviděl. Karlos Vémola v červencovém podcastu OSSCAST odkryl svou verzi: posílá 50 tisíc korun měsíčně přímo na účet pro děti a dalších zhruba 50 tisíc měsíčně platí za leasing, pojištění a provoz Mercedesu třídy G, který Lela denně používá. Dohromady sto tisíc. Lela ale podle dostupných mediálních citací pracuje s jiným rámcem: dohodnutá hotovost na děti nechodí vždy včas a v plné výši a auto do toho podle ní nepočítá. Zatímco se obě strany přetahují o výklad slova „platím“, Lela v polovině srpna odletěla s dětmi a kamarádkami do Turecka.
Dvě verze jedné dohody
Jádro sporu není v tom, jestli Karlos posílá peníze. Jádro je v tom, co se do těch peněz počítá. Vémola v podcastu OSSCAST, jehož obsah převzal Aha! 21. července 2026, prezentoval svůj příspěvek jako velkorysý balík: padesát tisíc v hotovosti na tři děti (tedy zhruba 16 700 korun na dítě) a k tomu kompletní provoz luxusního SUV. Z jeho pohledu jde o stotisícový měsíční náklad.
Lela vidí čísla jinak. Hotovost na děti je podle ní to jediné, co se dá nazvat výživným. A ta podle jejího veřejně naznačeného postoje nechodí spolehlivě. Finance s Karlosem odmítla komentovat už v dubnu, kdy pro Super.cz řekla, že vše řeší přes právničku. Plný text případné písemné dohody veřejně dostupný není. Bankovní výpisy taky ne. Takže kdo z nich popisuje realitu přesněji, z otevřených zdrojů rozhodnout nelze.
Proč je bez soudu vymáhání téměř nemožné
Tady se příběh posouvá od bulváru k právu. Dokud rodičovská dohoda o výživném není schválená soudem, nemá sílu exekučního titulu. Ministerstvo spravedlnosti to na svém informačním webu říká jasně: pokud rodič neplní neformální dohodu, druhý rodič musí podat návrh soudu na určení výživného. Teprve soudní rozhodnutí otevírá cestu k exekuci.
Pro Lelu to znamená konkrétní věc. I kdyby Karlos skutečně platil méně, než bylo ústně domluveno, bez soudního titulu nemá v ruce nástroj, kterým by ho donutila. A náhradní výživné od státu? To vyžaduje pravomocný rozsudek nebo soudem schválenou dohodu a probíhající vymáhání. Maximum je navíc pouhé 3 000 korun měsíčně na dítě.
Proč Lela dohodu dosud nepodepsala, veřejně nevysvětlila. Naše dedukce: podpis by ji mohl zafixovat na Karlosovu verzi „padesát tisíc cash plus auto“, zatímco u soudu by mohla usilovat o jinou úpravu.
Časová osa rozchodu: od popírání k přestřelce
Veřejný zlom přišel 1. dubna 2026. Karlos oznámil rozchod a napsal, že se budou snažit být co nejlepší rodiče. O dva dny později Lela ukazovala nové bydlení a přiznala, že kvůli Karlosově kauze přišla o část reklamních spoluprací. V květnu pro CNN Prima NEWS říkala, že je konečně klid, že se Karlos o děti postará a podílí se i finančně. Popřela, že by jí pomáhal sponzor nebo obdivovatel.
Pak přišel červenec. 16. července Lela veřejně označila jinou ženu za definitivní tečku za manželstvím. O dva dny později Karlos v podcastu pustil do éteru svou verzi financí. A v srpnu se spor přesunul do roviny, kdy Lela naznačuje, že peníze nechodí v plné výši, a mezitím odlétá s dětmi do Turecka.
Pravomocný rozvod přitom k 18. srpnu 2026 veřejně potvrzen není. Formálně jsou stále manželé.
Turecko, bazar a obraz střídmějšího života
Přesné letovisko ani hotel se z veřejných zdrojů ověřit nepodařilo. Lela ale v posledních měsících buduje obraz úspornějšího fungování: mluví o soběstačnosti, o práci, o tom, že si nic dražšího nemůže dovolit. Dovolená v Turecku do tohoto rámce zapadá: nejde o Maledivy, ale o destinaci, kam se dá odletět za zlomek ceny.
Kdo cestu hradí, veřejně doloženo není. Podle nás jde nejspíš o kombinaci vlastních příjmů z influencerské práce a částečných příspěvků od Karlose. Na konec srpna navíc Lela plánuje bazar osobních věcí (kabelek a oblečení) v pražském klubu FU. Přesné podmínky vstupu a ceník zatím zveřejněny nebyly.
Co z toho plyne pro obě strany
Celý spor je učebnicový příklad situace, kterou české soudy řeší tisíckrát ročně: dva rodiče, kteří si pod slovem „platím“ představují něco jiného. Jeden počítá auto, pojistku a benzín. Druhá počítá jen hotovost, která přistane na účtu. Dokud mezi nimi nestojí soudce, obě verze jsou stejně platné, a stejně nevymahatelné.
Lela má v ruce právničku, Karlos podcast. Děti mají zatím Turecko.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný