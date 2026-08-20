Japonské F-35A a indické Rafale debutovaly. Cvičilo 21 zemí

Austrálie uzavřela další ročník jednoho ze svých největších mezinárodních leteckých cvičení. Pitch Black 26 během tří týdnů soustředil na severu země tisíce příslušníků ozbrojených sil a desítky bojových i podpůrných letounů z Evropy, Asie, Oceánie i Severní Ameriky.
Cvičení organizované Royal Australian Air Force se koná jednou za dva roky a zaměřuje se především na společné působení různých vzdušných sil. Posádky při něm nacvičují plánování i provádění složitých leteckých operací v prostředí, které má co nejvíce připomínat reálné bojové podmínky.
Do výcviku se zapojilo přes 2 500 lidí
Hlavní část letového provozu probíhala ze základen RAAF Darwin a RAAF Tindal v Severním teritoriu. Část sil využívala také základnu Amberley v Queenslandu.
Celkem se Pitch Black 26 účastnilo více než 2 500 příslušníků ozbrojených sil a zhruba 100 letadel. Výcvik se odehrával nad rozsáhlými australskými vojenskými prostory, které umožňují provádět komplexní mise ve výrazně větším měřítku než na běžných cvičištích.
Letošní ročník byl zároveň premiérový pro dva typy letounů v barvách zahraničních účastníků. Japonské vzdušné síly sebeobrany poprvé přivezly na Pitch Black stíhačky F-35A Lightning II a indické letectvo se do cvičení poprvé zapojilo s letouny Rafale.
Společné mise mají zlepšit souhru mezi státy
Podstatou Pitch Black není pouze samostatný výcvik jednotlivých posádek. Důraz je kladen především na to, aby letectva různých zemí dokázala společně plánovat operace, sdílet postupy a fungovat v rámci jednoho složitějšího scénáře.
Velitel letošního cvičení Air Commodore Matthew McCormack hodnotil výsledek pozitivně.
„Zpětná vazba od našich mezinárodních partnerů i vlastních lidí byla taková, že Exercise Pitch Black 26 představuje letecký bojový výcvik světové úrovně,“ uvedl.
Podle něj spočívá význam podobných akcí nejen v samotném létání, ale také v dlouhodobém budování vazeb mezi zúčastněnými ozbrojenými silami.
„Pitch Black spojuje vzdušné síly z celého světa, aby společně plánovaly, bojovaly a učily se prostřednictvím realistických a komplexních výcvikových scénářů,“ řekl McCormack.
Za důležitý výsledek označil také zkušenosti získané při spolupráci se zahraničními partnery a osobní vztahy vytvořené během společného působení ve vzduchu i na zemi.
„Jako velitel cvičení jsem hrdý na to, že proběhlo bezpečně a že každý účastník ze všech zemí splnil výcvikové cíle, kterých chtěl dosáhnout,“ doplnil.
Austrálie hostila síly z Evropy, Asie i Pacifiku
Vedle domácích jednotek se letošního Pitch Black účastnily síly z Bruneje, Kanady, Fidži, Finska, Francie, Německa, Indie, Indonésie, Japonska, Malajsie, Nového Zélandu, Papuy-Nové Guineje, Filipín, Jižní Koreje, Singapuru, Španělska, Švédska, Thajska, Spojeného království a Spojených států.
Australské ministerstvo obrany spojuje podobná mnohonárodní cvičení také s posilováním schopnosti partnerských států spolupracovat při případných společných operacích. Důraz na koordinaci mezi jednotlivci, jednotkami i celými vzdušnými silami má podle něj přispívat ke stabilitě a bezpečnosti v indopacifickém regionu.
Po skončení Pitch Black bude létání pokračovat
Ukončení hlavní části cvičení přinese v Severním teritoriu omezení intenzity vojenského letového provozu, úplně však neutichne. Vojenská letadla mají v oblasti operovat také během srpna.
Z Darwinu bude nadále pokračovat ve výcviku letectvo Singapuru se stíhačkami F-16 a F-15.
Australská strana považuje Pitch Black za důležitý nástroj pro zlepšování interoperability mezi spojeneckými a partnerskými státy. Vedle samotného bojového výcviku má cvičení především ukázat, zda dokážou jednotky z různých zemí efektivně fungovat jako součást společné operace.