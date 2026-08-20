První země EU chce odebírat všem lidem nad 75 let řidičské průkazy

Konec svobody po pětasedmdesátce?
Představte si, že se dožijete pětasedmdesáti let v plné kondici, desítky let bez nehody, a přesto vám stát zakáže řídit auto. Ne kvůli zdravotnímu problému, ale prostě proto, že vám bylo 75. Přesně takový scénář navrhuje občanská petice z Portugalska, která chce zavést pevnou věkovou hranici pro všechny řidiče.
Iniciativa Nélsona Manuela de Oliveira Ferreiry požaduje, aby řidičský průkaz automaticky pozbyl platnosti v den pětasedmdesátých narozenin – bez ohledu na to, zda dotyčný stále bezpečně zvládá provoz, nebo ne. Starší řidiči představují riziko kvůli zhoršujícím se kognitivním funkcím, zraku i motorice.
Petice byla spuštěna 1. dubna 2026 a podle posledních dostupných údajů získala 655 podpisů. K tomu, aby se jí musel zabývat portugalský parlament, potřebuje nashromáždit minimálně 7 500 hlasů. Zatím tedy zůstává spíše diskusním podnětem než reálnou hrozbou.
Kde končí prevence a začíná diskriminace
Zastánci tvrdé věkové hranice argumentují tím, že lékařské prohlídky nedokážou odhalit všechny rizikové stavy – například počínající demenci nebo vedlejší účinky léků. Poukazují také na případy seniorů, kteří jeli v protisměru po dálnici, a tvrdí, že prevence musí být radikální.
Odpůrci však považují takový přístup za čistou věkovou diskriminaci. Osmdesátiletý řidič s jasnou myslí a stabilním zdravím může být za volantem bezpečnější než třicetiletý workoholik, který při jízdě vyřizuje e-maily na mobilu. Individuální rozdíly mezi lidmi jsou obrovské a kalendářní věk sám o sobě nic nevypovídá o schopnosti řídit.
Navíc by plošný zákaz tvrdě dopadl na obyvatele venkova, kde veřejná doprava téměř neexistuje. Ztráta řidičského průkazu by pro mnohé seniory znamenala konec samostatného života – nemožnost dojít k lékaři, na nákup nebo navštívit rodinu.
Jak to funguje jinde v Evropě
V Nizozemsku dnes neexistuje žádná pevná věková hranice pro řízení. Od 75 let však musí řidiči při obnově průkazu předložit zdravotní prohlášení a případně absolvovat lékařské vyšetření. Pokud je jejich stav v pořádku, mohou dál jezdit bez omezení.
Tento systém vychází z logiky, že věk sám o sobě není rozhodující. Jeden pětasedmdesátiletý člověk může být fit jako padesátník, zatímco jiný má vážné zdravotní potíže už v šedesáti. Do roku 2019 přitom v Nizozemsku platila povinná kontrola už od sedmdesáti let – hranice se tedy posunula směrem k větší benevolenci.
Portugalsko má přitom už nyní přísnější pravidla než většina EU. Od sedmdesáti let musí tamní řidiči obnovovat průkaz každé dva roky a pokaždé absolvovat lékařskou prohlídku. Přesto se našel někdo, kdo považuje tuto kontrolu za nedostatečnou.
Revidovaná evropská směrnice o řidičských průkazech nenařizuje žádnou horní věkovou hranici. Dává však členským státům prostor zavést kratší platnost průkazů nebo častější kontroly pro starší řidiče – právě podle individuálního uvážení každé země.
Co říkají čísla o nehodovosti seniorů
Nizozemský institut SWOV potvrzuje, že starší řidiči se skutečně častěji ocitají mezi oběťmi vážných nehod. Klíčovou roli ale nehraje jejich chybování za volantem, nýbrž křehkost jejich těl. Srážka, kterou dvacetiletý řidič přežije s modřinami, může pro osmdesátiletého skončit smrtelně.
Zajímavé je, že portugalská statistika Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu (ANSR) ukazuje něco jiného: nejvyšší míru nehod a smrtelných zranění vykazují mladí řidiči ve věku 20 až 24 let, nikoli senioři. Přesto nikdo nevolá po odebrání průkazů mladým.
Mnoho starších lidí navíc přirozeně upravují své jízdní návyky – vyhýbají se nočnímu řízení, ranním špičkám nebo dálkovým trasám. Sami vnímají svoje limity a chovají se obezřetněji než řada mladších řidičů přesvědčených o své neomylnosti.
Petice zatím zůstává jen na papíře
Autor petice slibuje, že by měla být zajištěna alternativní doprava pro seniory, kteří přijdou o možnost řídit. Jak přesně by taková náhrada vypadala, ale nikde nespecifikuje. Jde o prázdný slib, nebo reálný plán? To zůstává otázkou.
Dokud petice nenabere potřebných 7 500 podpisů, portugalský parlament se jí zabývat nemusí. A i kdyby se tak stalo, cesta k případnému zákonu by byla dlouhá a plná politických i právních překážek. Pravděpodobnost, že by podobný návrh prošel, je minimální.
Přesto iniciativa otevírá důležitou debatu: kde leží hranice mezi ochranou veřejnosti a respektem k individuální svobodě? Má stát právo odebrat lidem nezávislost jen kvůli jejich věku? A pokud ano, proč se stejná logika neaplikuje na mladé hazardéry, kteří statisticky způsobují více nehod?
Zdroje článku: theportugalnews.com, veja.abril.com.br, racing.nl, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková