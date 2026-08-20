Pavla Tomicová prošla výraznou proměnou: Herečka se ostříhala na kluka a vypadá úplně jinak

Pavla Tomicová v poslední době působí úplně jinak, než jak si ji řada diváků pamatuje z dřívějších let. Nejde přitom jen o kila, která postupně shodila, nebo změnu oblékání. Tentokrát zasáhla do jedné z nejvýraznějších částí své image.
Po přibližně třiceti letech se nechala ostříhat nakrátko a změna je na první pohled opravdu výrazná. Navazuje tak na proměnu Pavly Tomicové, které jsme si všímali už dříve. Dlouhé vlasy byly součástí jejího vzhledu desítky let
Pro někoho je návštěva kadeřníka běžnou záležitostí. Pokud ale člověk nosí podobný účes několik desetiletí, může být i obyčejné stříhání poměrně velkým krokem. Tomicová před změnou neskrývala lehkou nervozitu. Nakrátko podle svých slov nebyla zhruba třicet let, takže sama netušila, jak si na nový obraz v zrcadle zvykne.
Výsledek je velmi výrazný.
Krátký střih odkryl herečce obličej, zvýraznil jeho rysy a společně s její štíhlejší postavou vytvořil úplně jiný celkový dojem. Právě na podobných proměnách bývá dobře vidět, jak velkou práci může udělat samotný účes. Na TrendyŽivot jsme se už zabývali tím, jak špatně nebo naopak dobře zvolený střih dokáže změnit vzhled ženy. Tomicová po ostříhání přiznala, že pro ni byl první pohled na nový účes trochu šok. Z kadeřnického křesla ale nakonec odcházela s úsměvem. Za novým účesem není jen chuť experimentovat
Tentokrát ovšem nejde pouze o osobní rozhodnutí změnit image.
Krátké vlasy souvisejí také s novou hereckou prací. Tomicová se připravuje na roli Ireny v projektu inspirovaném známou kutnohorskou kauzou. Připravovaný seriál má vycházet ze skutečných událostí a zabývat se rodinou zasaženou manipulacemi samozvaného guru.
Herečka kvůli nové práci nezměnila pouze vlasy. Začala také pravidelněji cvičit a sama připustila, že právě pohyb jí prospívá nejen fyzicky, ale také psychicky.
Na její současné podobě je skutečně znát, že změna není postavená pouze na jednom novém účesu.
Podobné výrazné změny vzhledu nejsou mezi známými ženami neobvyklé. Nedávno překvapila například
Dagmar Patrasová svou nápadnou proměnou a úplně jinou image ukázala také Lela Ceterová, která vyměnila svou typickou blond za hnědé vlasy.
Pavla Tomicová překvapila novým vzhledem: Herečka vsadila na krátký účes téměř na kluka.
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Pavla Tomicová dnes působí úplně jinak
Právě u Pavly Tomicové je ale změna zajímavá tím, že nepřišla ze dne na den. Její vzhled se mění postupně už několik let.
Po náročném rozpadu dlouholetého manželství výrazně zhubla, postupně změnila styl oblékání a nyní přišel také nejvýraznější zásah do vlasů.
Dnes tak působí podstatně svěžeji a jinak než v době, kdy ji diváci znali především s delšími světlými vlasy. Krátký účes navíc ukazuje jednu věc, která u žen někdy zbytečně budí obavy.
Radikální zkrácení vlasů nemusí automaticky znamenat tvrdší nebo starší vzhled. Pokud sedí k obličeji a celkovému stylu, může naopak zvýraznit rysy a dodat celé image lehkost. Podobný princip platí i u oblékání a dalších detailů, jak ukazuje například styl Evy Pavlové a její práce s jednoduchými prvky, které dokážou celkový vzhled omladit.
U Tomicové navíc není nový účes samoúčelným pokusem zaujmout. Přichází společně s novou rolí, pracovním obdobím i viditelnou změnou životního rytmu. A právě proto její současná podoba nepůsobí jako jednorázová proměna před fotoaparátem, ale spíš jako další krok v delším období, během něhož se herečka mění nejen navenek.
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