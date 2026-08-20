Řepka, který se měl líbat s cizí ženou, promluvil: Manželka o všem věděla

Deník Blesk dnes zveřejnil fotografie od čtenáře, který je pořídil v pondělí 17. srpna u místního koloniálu v pražských Kolodějích. Má na nich být muž podobný Tomáši Řepkovi a neznámá žena s tmavšími vlasy. Rozhodně se nejednalo o Řepkovu manželku, moderátorku Kateřinu Kristelovou.
Dvojice si sedla k venkovnímu stolku s kávou a vodou, chvíli si povídala a pak došlo i na vášnivé polibky.
S manželkou se Tomáš Řepka objevil o dva dny později na křtu knihy MS 2026 a rozhodně to nevypadalo, že by mezi sebou měli nějakou krizi.
Dnes se Řepka k celé kauze vyjádřil jen pár hodin po zveřejnění fotografií. Přidal k tomu na Instagram i společnou fotografii s Kateřinou Kristelovou. Na snímku spolu snídají v kavárně právě nad rozečtenými výtisky novin.
Řepka: Kateřina o tom věděla
„Dobrou chuť všem, kdo snídají s bulvárem. Tohle je moje jediný prohlášení. Píšu ho sám za sebe a s nikým dalším se o situaci bavit nebudu,“ napsal na úvod Řepka.
„Nejsem bez chyb a moje žena to ví. O všem jsem jí řekl. Vše věděla dopředu. Signály toho, co se chystá, existovaly a věděl jsem o nich. Platí ale, že jen my dva známe celej příběh,“ pokračoval Řepka.
Vyzdvihl, že jeho žena Kateřina pro něho za poslední roky udělala moc a znamená pro něho víc, než se dá napsat v jakémkoliv článku.
Rozchod se nekoná
„Někdy se taky stane, že se na vás někdo snaží zviditelnit a situaci umí dobře připravit tak, aby z ní vznikl příběh, který se mu hodí. Moji vinu to nesmejvá, ale žádná rozchodová senzace se nekoná a věc je pro mě jednou provždy vyřešená,“ tvrdí Řepka.
Nepřímo tak potvrdil, že se s cizí ženou líbal. Podle snímků na Blesku si navíc všiml, že jej někdo fotografuje. Dívá se totiž přímo do objektivu. Zřejmě pochopil problém a Kristelové se doma ihned přiznal s omluvou. Přece jen Řepka je stále sportovec, neřízená střela a těžko se dá čekat, že nikdy takzvaně „neujede“.
Bylo to naposled, slibuje fotbalista
„Za svoje chyby se neschovávám. Stejně tak ale nepotřebuju, aby někdo z jedny epizody vyprávěl příběh o deseti letech mého vztahu. Ten byl, je a bude v pořádku, protože jsem si vybral člověka, který mě kdysi zachránil, pomáhá mi a kterého, ať se to někomu líbí, nebo ne, miluju,“ uvedl Řepka.
Dodal, že na soudy lidí je zvyklý. „Takže do toho… Zpovídat se ale nikomu dál nemusím. Za našich 10 let je tahle nepodstatná záležitost první a zůstane poslední,“ uzavřel Řepka.
Zdroj: Instagram, Blesk.cz