Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Brambory ve sklenici vydrží celý rok. Recept je tak jednoduchý, že se za něj hospodyňky skoro stydí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Lahodné brambory vám vydrží plné chuti klidně až 12 měsíců. Stačí je správně zavařit do sklenice a budou k mání po celý rok.
Brambory ve sklenici vydrží celý rok. Recept je tak jednoduchý, že se za něj hospodyňky skoro stydí

Brambory ve sklenici vydrží celý rok. Recept je tak jednoduchý, že se za něj hospodyňky skoro stydí

Zdroj: iStock
Reklama
Další články z adbz.cz
Bramboráky se vám rozpadají? Chyba není v receptu, ale ve straně struhadla, kterou používáte
Bramboráky se vám rozpadají? Chyba není v receptu, ale ve straně struhadla, kterou používáte
Otočte obal šunky v obchodě. To, co tam najdete, vám vysvětlí, proč Němci jedí lépe za stejné peníze
Otočte obal šunky v obchodě. To, co tam najdete, vám vysvětlí, proč Němci jedí lépe za stejné peníze

Šunku si rád dopřeje naprosto každý Čech. Inspekce nicméně dokázala, že to, co si kupujeme u nás, je pouze...

Barevný proužek na zubní pastě: Miliony Čechů věří mýtu, který vymyslel internet. Co ten pruh doopravdy značí
Barevný proužek na zubní pastě: Miliony Čechů věří mýtu, který vymyslel internet. Co ten pruh doopravdy značí

Zubní pasta je velmi zajímavá – hodně toho totiž o sobě prozrazuje už na svém obalu. Odteď vám bude stačit...

Banánové slupky místo hnojiva: tři způsoby, jak z nich udělat výživu, za kterou jinak platíte stovky korun
Banánové slupky místo hnojiva: tři způsoby, jak z nich udělat výživu, za kterou jinak platíte stovky korun

Banány pozitivně ovlivňují zdraví člověka i rostlin. V případě rostlin lze banánovou slupku použít v...

Zahradnice dává rajčatům a okurkám Aspirin. Jedna tableta měsíčně a plody nestíhá sbírat
Zahradnice dává rajčatům a okurkám Aspirin. Jedna tableta měsíčně a plody nestíhá sbírat

Aspirin nesráží pouze teploty, ale má využití i na zahradě. Pomocí jednoduchého postřiku dosáhnete vyšší...

Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

Články z Adbz.cz přinášejí lehce oddechový, ale prakticky zaměřený obsah, který kombinuje domácí tipy, kreativní návody, zajímavosti ze světa a neobvyklé příběhy. Obsah je pestrý, často inspirovaný každodenním životem a určený pro čtenáře, kteří mají rádi praktická řešení, zábavu i netradiční...

Všechny články tohoto autora →
adbz.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.