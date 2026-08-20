Jak vytvořit podzimní věnec ze šišek: Nádherná dekorace na dveře krok za krokem

Podzimní věnec ze šišek vnese ke vstupním dveřím teplo a přirozenou krásu. Ukážeme vám, jak vytvořit podzimní věnec ze šiše, který bude zdobit vchod po celé podzimní období.
Podzimní věnec ze šišek působí rustikálně a útulně
Podzimní věnec ze šišek je nadčasovou dekorací, která na vchodové dveře přinese hřejivou atmosféru podzimu a vůni lesa. Šišky jsou navíc materiálem, který skvěle odolává povětrnostním vlivům i času a snadno se kombinuje s dalšími přírodními materiály. Čtěte také: Jak vytvořit podzimní truhlíky, které budou krásné od září až do prvních mrazů
Pro výrobu moderního
podzimního věnce vybírejte šišky všech tvarů a velikostí. Tím vytvoříte ideální rustikální základ, který bude působit moderním a nadčasovým dojmem. Pro výrobu takového věnce vám stačí procházka v lese, lepicí pistole a trocha trpělivosti. Co budete na podzimní věnec potřebovat Slaměný, polystyrenový nebo proutěný korpus Větší množství šišek různých velikostí Tavná pistole s náhradními náplněmi Zahradnické nůžky nebo kleště Stužka nebo jutový provázek na zavěšení Případné dozdobení: kousky mechu, žaludy, sušené plátky pomeranče či skořice Čtěte také: Co zasadit do podzimního truhlíku místo muškátů? Skvěle vypadá vřes, dlužicha, břečťan i trávy Jak vytvořit podzimní věnec ze šišek krok za krokem Jak vytvořit podzimní věnec ze šišek – Připravte si šišky. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini 1. Připravte si šišky
Před samotnou výrobou podzimního věnce šišky důkladně očistěte od jehličí a dalších nečistot. Pokud jsou šišky vlhké, nechte je před výrobou několik dní důkladně vyschnout na suchém a teplém místě. Přirozeně se přitom rozevřou a bude se s nimi lépe pracovat.
Jak vytvořit podzimní věnec ze šišek – Připravte korpus. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini 2. Připravte korpus
Pro výrobu
podzimního věnce je důležité vybrat vhodný základ. Ideální je slaměný korpus nebo kovový korpus. Pokud zvolíte korpus z polystyrenu, doporučujeme ho nejdříve obalit jutovou látkou, aby případná prosvítající bílá místa nepůsobila rušivě. Jak vytvořit podzimní věnec ze šišek – Připevněte šišky. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini 3. Připevněte šišky
Začněte lepit šišky od vnitřního nebo vnějšího obvodu. Používejte dostatečné množství lepidla z tavné pistole. Nejprve na korpus rozmístěte největší šišky jako základ, a mezery mezi nimi postupně vyplňte menšími kusy. Snažte se šišky klást tak, aby se vzájemně dotýkaly a korpus nebyl vidět.
Čtěte také: Jak vytvořit podzimní věnec z hortenzií krok za krokem Jak vytvořit podzimní věnec ze šišek – Přidejte podzimní detaily. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini 4. Přidejte podzimní detaily
Do mezer mezi šišky můžete pomocí tavné pistole vlepovat drobnější detaily – kousky sušeného mechu pro lesní efekt, žaludy nebo plátky sušených pomerančů. Působí to velmi dekorativně a dodá věnci barevný kontrast.
5. Jak zařídit, aby věnec vydržel krásný co nejdéle
Věnec ze šišek je velmi odolný. Pokud ho umístíte ven, zvolte místo chráněné před přímým deštěm. V interiéru vám taková dekorace vydrží roky – stačí ji občas zbavit prachu pomocí fénu nastaveného na studený vzduch. Tip redakce PlanetaZahrady
Chcete-li věnci dodat elegantnější vzhled, můžete několik šišek lehce přestříkat zlatou nebo stříbrnou barvou ve spreji. Stačí velmi jemný poprašek – šišky získají decentní lesk, aniž by ztratily svůj přirozený charakter.
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Autor:
Kristýna Franclová
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