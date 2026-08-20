U Jadranu znovu hoří: Chorvaté varují před dalším šířením požáru ve dvou směrech

Pohled na okolí oblíbeného Dubrovníku nebyl ve čtvrtek 20. srpna právě uklidňující. Nad kopci se zvedaly výrazné sloupy kouře, které byly vidět z města i širšího okolí. Samotný požár přitom zatím hoří na území Bosny a Hercegoviny v oblasti Ivanice, tedy bezprostředně u hranice s Chorvatskem. Chorvatští hasiči proto zůstávají v pohotovosti a vývoj situace sledují přímo v terénu.
Oheň byl aktivní už během noci a zasáhl rozsáhlé území. Na chorvatskou stranu podle dosavadních informací nepřešel, přesto není situace považována za uzavřenou. Dubrovnický župní velitel hasičů Stjepan Simović uvedl, že zásadní bude další vývoj větru. Hasičům zatím pomáhá skutečnost, že oblast nezasáhla silná bóra, která by mohla plameny rychle hnát dál.
Hasiči sledují dvě větve požáru
Největší pozornost se nyní soustředí na dvě části požáru. Jedna větev se šíří směrem k oblasti Rijeka dubrovačka, druhá postupuje k Župě dubrovačké. Právě změna síly nebo směru větru by mohla rozhodnout o tom, kam se plameny vydají dál.
Během noci působila situace podstatně hůře než během rána. Oheň byl viditelný ze Župy dubrovačké, Cavtatu i z okolí hraničního přechodu Ivanica. Místní podle dostupných informací upozorňovali, že se plameny dostaly do blízkosti domů a údajně zasáhly jeden objekt. Obavy vyvolával také postup ohně směrem k čerpací stanici, v jejímž okolí byli připraveni hasiči.
Gašení komplikuje špatně dostupný terén
Práce hasičů je náročná především kvůli charakteru krajiny. Oheň se pohybuje po obtížně přístupných svazích a kopcovitém terénu, kam se technika dostává jen složitě. Chorvatští hasiči proto pokračují v monitorování oblasti i přesto, že hlavní ohnisko zůstává za hranicí.
Do zásahu se zapojily také chorvatské jednotky z dubrovnické oblasti. Při hašení byla využita i letecká technika z Bosny a Hercegoviny, která mohla doplňovat potřebné zásoby na dubrovnickém letišti.
Ve čtvrtek ráno byl požár stále aktivní a mohutné sloupy kouře zůstávaly nad okolními kopci dobře viditelné. Podle místních informací však v tuto chvíli nejsou domy na chorvatské straně bezprostředně ohroženy. Hasiči přesto zůstávají ve střehu. U tak rozsáhlého požáru poblíž hranice se totiž může situace s první výraznější změnou větru rychle změnit.
Zdroje: tn.nova.cz, net.hr, thedubrovniktimes.com