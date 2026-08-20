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Dva zloději v Ostravě okradli spícího muže. Policii daleko neutekli

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Dennívýzva
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U ostravského nákupního centra Forum Nová Karolina chtěla předminulý víkend dvojice zlodějů okrást spícího mladíka. Celou situaci viděl na kamerách pracovník ostrahy, který vše nahlásil ostravským strážníkům. Ukradené věci se díky nim dostaly zpátky ke svému majiteli.
Dva zloději v Ostravě okradli spícího muže. Policii daleko neutekli

Dva zloději v Ostravě okradli spícího muže. Policii daleko neutekli

Zdroj: Městská policie Ostrava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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