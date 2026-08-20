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Noční bouřka zasáhla Liberecký kraj, hasiči vyjížděli téměř osmdesátkrát

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Liberecký kraj se v noci z úterý na středu potýkal s prudkou bouřkou, která zaměstnala tamní hasiče skoro osmdesáti výjezdy. Drtivá většina zásahů se…
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Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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