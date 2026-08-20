Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Řidič se po dechové zkoušce snažil policisty uplatit. Nabídl jim 50 tisíc korun

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Policisté na Karlovarsku v pondělí 17. srpna během dopravně bezpečnostní akce odhalili řidiče, který usedl za volant pod vlivem alkoholu a následně se pokusil policisty uplatit. Třicetiletý cizinec jim po pozitivní dechové zkoušce nabídl nejprve 5 tisíc korun. Když to nepomohlo, částku postupně navyšoval až na 50 tisíc korun.
ilustrační foto.

ilustrační foto.

Zdroj: Policie ČR
Reklama
Další články z Karlovarská Drbna
V Chebu bude o senátní křeslo soupeřit šest kandidátů
V Chebu bude o senátní křeslo soupeřit šest kandidátů
Opravy silnic v kraj výpadek peněz od státu neohrozí, říká náměstek hejtmana
Opravy silnic v kraj výpadek peněz od státu neohrozí, říká náměstek hejtmana

V Karlovarském kraji opravy krajských silnic výpadek příspěvku od státu neohrozí, řekl náměstek hejtmana...

Po čtyřech měsících se VK Karlovarsko znovu sešlo k přípravě
Po čtyřech měsících se VK Karlovarsko znovu sešlo k přípravě

Úřadující mistr ČEZ volejbalové extraligy mužů vstupuje do své třinácté klubové sezóny s výrazně obměněným...

Motorkář ohrozil chodce a pak ujížděl policistům. Měl zákaz řízení
Motorkář ohrozil chodce a pak ujížděl policistům. Měl zákaz řízení

Karlovarští dopravní policisté ve středu 12. srpna kontrolovali dodržování pravidel silničního provozu....

Karlovarský kraj zrušil zákazy kvůli nebezpečí požárů
Karlovarský kraj zrušil zákazy kvůli nebezpečí požárů

V Karlovarském kraji skončil o půlnoci stav zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Nařízení zakazující...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

Všechny články tohoto autora →
Karlovarská Drbna
Další články z kategorie Karlovarský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKarlovarský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.