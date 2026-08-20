Velké zklamání pro celé Česko. Meteorologové vydali první velkou předpověď na zimu 2026/27

Ještě jsme se ani pořádně nerozloučili s letošním létem a meteorologové už rýsují obrysy zimy, která přijde za více než rok. A první zprávy nejsou pro milovníky zasněžené krajiny nijak povzbudivé. Podle aktuálních dlouhodobých modelů se Česko připravuje na další dynamickou sezónu plnou extrémů – jen na ten sníh a mráz si budeme muset počkat.
El Niño jako hlavní strůjce zimního scénáře
Klíčovou roli v předpovědi hraje klimatický jev El Niño, který se podle dostupných dat formuje jako mimořádně silný. Tento oceánský fenomén ovlivňuje proudění vzduchu po celé planetě a jeho dopady pocítí i střední Evropa. Teplá fáze El Niña se pravděpodobně přelije nad Atlantik a změní chování tryskového proudění, které rozhoduje o tom, jaké vzduchové hmoty k nám dorazí.
Pro první polovinu zimy 2026/27 to znamená jediné – připravte se na déšť, vítr a teploty vysoko nad průměrem. Dva přední meteorologické modely, evropský ECMWF a americký CFSv2, se v tomto výhledu shodují. Atlantik bude produkovat jednu hlubokou tlakovou níži za druhou a západní proudění nedovolí teplotám výrazněji klesnout.
Vánoce bez sněhu, nížiny čeká bláto
Co to znamená v praxi? Zatímco v nejvyšších horských polohách se sníh udrží, nížiny zažijí klasické sychravé počasí s deštěm a bahnem. Ladovské Vánoce s bílou pokrývkou zůstanou pravděpodobně jen přáním. Pro provozovatele lyžařských středisek jde o další špatnou zprávu v řadě – budou muset spoléhat především na technický sníh.
„Sezónní modely nejsou přesnou předpovědí na konkrétní dny. Zaměřují se na dlouhodobé trendy a odchylky, které formují počasí,“ upozorňují meteorologové na interpretaci dlouhodobých výhledů.
Pozitivní stránkou vlhkého začátku zimy může být doplnění zásob podzemních vod, které v posledních letech trpěly suchem. Na druhou stranu vzrůstá riziko lokálních záplav a komplikací v dopravě i energetice.
Leden a únor přinesou zlom – mrazivý vzduch ze Sibiře
Druhá polovina zimy by měla přinést dramatický obrat. Meteorologové sledují signály naznačující možné oslabení nebo dokonce kolaps polárního víru. Tento atmosférický útvar běžně drží studený vzduch uzamčený nad severním pólem. Pokud se rozpadne, otevře se cesta kontinentálnímu vzduchu ze Sibiře přímo do střední Evropy.
V takovém scénáři by Česko zažilo mrazivé epizody s nočními teplotami hluboko pod bodem mrazu, přičemž ani přes den by se rtuť teploměru nemusela dostat nad nulu. Takové období může trvat několik dní, ale i týdnů. Právě tehdy by přišel skutečný sníh i do nížin.
Česko jako bojiště vzduchových hmot
Geografická poloha České republiky ji staví do role jakéhosi nárazníkového pásma, kde se střetává studený kontinentální vzduch s vlhkým a teplým prouděním od Atlantiku. Tato pozice přináší časté a rychlé změny počasí, které budou charakteristické i pro nadcházející zimu.
S ohledem na celkové změny klimatu se počasí projevuje stále dynamičtěji. Letošní letní vlny veder s teplotami přesahujícími 40 stupňů Celsia mohou v zimě vystřídat extrémní mrazy. Otázkou zůstává, zda teplotní rozhraní bude procházet přímo nad naším územím – to rozhodne o finální podobě zimy.
Co si z předpovědi odnést
- Prosinec a první polovina zimy budou pravděpodobně teplé, deštivé a větrné
- Sníh v nížinách nelze očekávat dříve než v lednu nebo únoru
- Druhá polovina zimy může přinést výrazné ochlazení a mrazivé epizody
- Extrémy a rychlé změny počasí budou častější než klidná období
- Lyžařská střediska budou muset spoléhat na umělé zasněžování minimálně do ledna
Přestože je zima 2026/27 ještě daleko a předpovědi se mohou měnit, současné modely se shodují na jednom – klasická zima se sněhem od prosince nehrozí. Milovníci zimních sportů i romantických bílých Vánoc si budou muset počkat, nebo vyrazit do vyšších poloh Alp či Tater.
Zdroje článku: example.cz, centrum.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková