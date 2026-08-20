LG vyrábělo mobily, jaké nechtěl nikdo jiný ani zkusit. Teď vyplul na povrch poslední tajný prototyp

LG ho světu poprvé naznačilo na veletrhu CES v lednu 2021 jako druhé zařízení z interní iniciativy Explorer Project, která měla „prozkoumat neznámé“. O necelé tři měsíce později, 5. dubna 2021, firma oznámila konec celé mobilní divize. Rollable se tak nikdy nedostal do obchodů. Jenže prototypy existovaly a postupně se začaly objevovat v rukou youtuberů. Nejprve korejský BullsLab natočil hands-on video v roce 2022, pak v dubnu 2026 přišel detailní teardown od JerryRigEverything a krátce nato i hands-on od Marquese Brownleeho, známého jako MKBHD. Díky videím tak svět viděl, jak blízko měl Rollable k hotovému produktu.
Telefony, které nikdo jiný nechtěl ani zkusit
LG mělo v mobilním průmyslu pověst firmy, která sériově vyráběla věci, jež konkurence nanejvýš ukázala za sklem na veletrhu. Stačí projít seznam:
- LG G Flex (2013) – první komerčně prodávaný prohnutý smartphone na světě, se samohojícím zadním krytem.
- LG V10 (2015) – druhý malý displej nad hlavní obrazovkou, v době, kdy to nikdo jiný běžně nenabízel.
- LG G5 (2016) – modulární telefon, ze kterého šla vysunout spodní část a nasadit jiný modul s lepším fotoaparátem nebo zvukovým čipem.
- LG Wing (2020) – hlavní displej se otáčel do strany a odhalil pod sebou druhou obrazovku. V Česku se prodával za 29 990 Kč přes CZC a Alzu.
Každý z těchto modelů šel do sériové výroby. Ne jako koncept, ne jako limitovaná edice, ale jako běžný produkt v regálech obchodů. A Rollable měl být další krok: žádný pant, žádný otočný mechanismus, jen jeden flexibilní displej, který se sám roztáhne.
Co přesně Rollable uměl
Ve složeném stavu vypadal jako velký, ale jinak normální smartphone s úhlopříčkou kolem 17,3 cm (6,8 palce). Gestem nebo softwarovým příkazem se spustily dva miniaturní motory uvnitř těla, které po kolejnicích a pružinových mechanismech vytáhly displej do šířky, na zhruba 18,8 cm (7,4 palce). Telefon se tak proměnil v zařízení blízké tabletu, aniž by uživatel musel cokoliv rozkládat.
Překvapivý detail: část displeje se obtáčela kolem zadní strany a fungovala jako malý zadní panel pro widgety, náhled fotoaparátu při selfie nebo notifikace. Boční tlačítka nebyla mechanická, ale dotyková, kapacitní. Uvnitř bylo 12 GB RAM a baterie o kapacitě 4 500 mAh. LG dokonce do softwaru přidalo zvukový efekt při roztahování, který maskoval hluk motorků. To není gesto vývojového vzorku, to je práce na finálním uživatelském zážitku.
Proč to LG nezachránilo
Technická odvaha je jedna věc. Účetnictví druhá. Finanční výsledky LG za rok 2020 ukazují provozní ztrátu mobilní divize ve výši 841,2 miliardy jihokorejských wonů, v přepočtu desítky miliard korun. Firma sama při odchodu z trhu mluvila o „extrémně konkurenčním sektoru“ a přesunu zdrojů do elektromobility, chytré domácnosti, robotiky a umělé inteligence.
Jeden efektní prototyp, byť technologicky napřed, nemohl zvrátit roky kumulovaných ztrát. Rollable by býval fungoval jako imageový „halo“ model, telefon, o kterém se mluví a který přitáhne pozornost ke značce. Jenže LG potřebovalo zázrak v objemech prodejů běžných modelů, a ten nepřicházel.
Princip rolovatelného displeje neumřel
LG nebylo jediné, kdo s rolovatelným displejem experimentoval. OPPO ukázalo koncept X 2021, Motorola předvedla rolovatelný smartphone na Lenovo Tech World 2022. Obě firmy ale své prototypy představily pouze jako koncepty bez termínu uvedení na trh.
Zajímavé je, že samotná technologie se mezitím posunula jinam. Lenovo v roce 2025 začalo prodávat notebook ThinkBook Plus Gen 6 s rolovatelným displejem, první komerčně dostupné zařízení svého druhu. Princip, který LG chtělo vtěsnat do kapsy, tak žije dál, jen zatím ve větším těle.
Podle nás je právě tohle nejsilnější odkaz LG Rollable. Ne jako produkt, který si někdo koupí, ale jako důkaz, že to šlo, že firma dotáhla rolovatelný telefon do stavu, kdy měl zvukové efekty pro maskování motorků a zadní displej pro widgety. Kdo další může říct totéž? Zatím nikdo.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman