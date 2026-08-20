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V Baltském moři přibývá mořského kanibala. Podle odborníků může jeho šíření představovat hrozbu

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Na první pohled připomíná malou průsvitnou medúzu a člověku prakticky neublíží. Žabernatka americká se ale v Baltském moři zabydlela natolik, že její další šíření sledují vědci. Problémem není koupání, ale to, co dokáže udělat s potravním řetězcem pod hladinou.
V Baltském moři přibývá mořského kanibala. Podle odborníků může jeho šíření představovat hrozbu

V Baltském moři přibývá mořského kanibala. Podle odborníků může jeho šíření představovat hrozbu

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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