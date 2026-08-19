Houby do ruky. Lidé bez domova po sobě v Táboře uklízejí lavičky

Už nějakou dobu se mezi částí obyvatel Tábora mluví o pořádku ve městě. Právě Husův park a okolí nádraží jsou místem, kde se lidé bez domova pravidelně zdržují a jejich přítomnost vyvolává kritiku některých lidí.
Někteří lidé bez domova ovšem ukázali, že nejsou vůči veřejnému prostoru lhostejní. Skupinka se sama pustila do úklidu laviček, které používá. „Jde o novou aktivitu, která vznikla z iniciativy samotných našich klientů ve spolupráci se sociálními pracovnicemi Terénního programu Charity Tábor. První úklid proběhl 10. srpna a od té doby jsme se k němu sešli už třikrát. Kolegyně z Terénního programu poskytly potřebné čisticí prostředky a byly klientům při úklidu k dispozici,“ vysvětlila redakci Jana Woldřichová, PR pracovnice Charity Tábor.
Moment zaujal i fotografku Simonu Bártlovou, která šla zrovna kolem. „Když jsem viděla, jak velká vlna kritiky se v posledních dnech na internetu strhla kvůli nepořádku a situaci kolem lidí bez domova v Táboře, chtěla jsem tamním ulicím věnovat pár pohledů skrz objektiv. Na nádraží mě pak zaujal moment, kdy skupinka těchto lidí sama od sebe vzala hadry a lavičky po sobě čistila. Chtěla jsem tou fotkou ukázat, že každý příběh má dvě strany,“ popsala redakci.
Lidem bez domova musíme nabídnout alternativu
Podle organizace není řešením lidi bez domova pouze přesouvat z jednoho místa na druhé. Cílem je nabídnout jim takovou podporu, aby veřejný prostor postupně opouštěli proto, že už ho nebudou potřebovat.
„Lidé bez domova jsou součástí našeho města a věřím, že si zaslouží nejen pomoc, ale také příležitost svou situaci změnit. Řešení této problematiky nevidíme v jediném opatření, ale v dlouhodobé spolupráci města, sociálních služeb, zdravotnictví i dalších institucí. Pokud chceme, aby lidé bez domova netrávili čas na veřejných prostranstvích, musíme jim nabídnout skutečnou alternativu,“ sdělila Radka Horažďovská, ředitelka Charity Tábor.
Organizace se proto lidem bez domova věnuje přímo v ulicích prostřednictvím Terénního programu Tábor. Sociální pracovníci jim pomáhají se zajištěním základních potřeb a doprovázejí je k lékařům nebo na úřady.
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K dispozici je pro osoby bez domova také Noclehárna Tábor a od letošního ledna funguje Nízkoprahové denní centrum Tábor. To nabízí bezpečné zázemí, odbornou podporu a prostor pro řešení situace, ve které se lidé ocitli.
„Vnímáme také, že aby byl systém pomoci v Táboře skutečně kompletní, chybí zde azylový dům pro muže. Ten by byl důležitým mezistupněm mezi noclehárnou a samostatným bydlením a mnoha lidem by pomohl udělat další krok k návratu do běžného života,“ doplnila ředitelka Charity Tábor. V Táboře rovněž vzniklo zkušební startovací bydlení, na jehož fungování se podílí i město.
Husův park čeká proměna
Do řešení situace v Husově parku se pravidelně zapojuje městská policie, která zde v letních měsících posílila přítomnost hlídek. Strážníci zároveň vyjíždějí na místo na základě oznámení od místních.
Zasáhnout mohou například tehdy, když někdo ruší noční klid, poškozuje majetek nebo porušuje městské vyhlášky. „Často se setkáváme s názorem, že by městská policie měla tyto osoby z veřejného prostoru jednoduše vykázat. Z diskuzních příspěvků dostáváme i svérázné rady typu: „Odvezte je 20 km za město!“ To však zákon neumožňuje,“ sdělila městská policie.
Město současně připravuje změny Husova parku. Probíhá urbanistický workshop, jehož cílem je navrhnout úpravu prostoru tak, aby měl více funkcí a byl více využíván. Už nyní byly prořezány keře a v prostoru s lavičkami přibyla kamera.
Pomoci může každý z nás
Lidé si ovšem často neuvědomují, že represe není cestou k dlouhodobé pomoci nebo snad vyřešení situace. „Pomoci může každý z nás, třeba respektem a ohleduplností, ale také konkrétní podporou Charity Tábor. Finanční nebo hmotný dar nám umožňuje tuto pomoc lidem bez domova poskytovat každý den,“ doplnila ředitelka.
Změna může často nastat pouze tehdy, když se pro ni člověk sám rozhodne. V případě těch, kteří po sobě z vlastní iniciativy uklízejí veřejný prostor, je to možná malý, ale důležitý krok správným směrem.