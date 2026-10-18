Okrasné trávy před zimou: Stačí svázat a s řezem počkat na jaro

Pokud máte na zahradě okrasné trávy, víte, že po odkvětu získávají zajímavý vzhled a jejich suchá stébla mohou zdobit záhony i během zimy. S radikálním střihem proto není nutné spěchat. V mnoha případech je lepší, když necháte rostliny přes zimu přirozeně stát a řez provedete až na konci zimy nebo brzy na jaře.
Suchá stébla chrání rostlinu
Nadzemní část trávy vytváří přirozenou ochrannou vrstvu, která může pomoci chránit její střed a kořeny před nepříznivým počasím. U citlivějších druhů je proto podzimní sestřižení někdy zbytečně rizikové. Suché listy navíc mohou zachytit sníh a vytvořit další izolační vrstvu.
Zahrada zůstane zajímavá i v zimě
Okrasné trávy mají své kouzlo i po zaschnutí. Jejich stébla a květenství se ve větru pohybují a při námraze nebo poprašku sněhu vytvářejí zajímavou zimní scenérii. Pokud tedy nemusíte záhon před zimou dokonale uklidit, můžete suché trávy jednoduše ponechat na místě.
Kdy je lepší trávu svázat
U vyšších druhů může být vhodné suchá stébla před zimou svázat do volného snopu. Déšť a sníh pak méně pronikají do středu rostliny. Svazek ale příliš neutahujte, aby uvnitř nezůstávala dlouhodobě vlhkost. U některých citlivějších druhů může být podle stanoviště vhodná také dodatečná zimní ochrana.
Tip: Jak ochránit okrasnou trávu před zimou? Některé druhy potřebují ochranu a jiné zvládnou zimu bez problému samy.
Foto: Pixabay
Proč s řezem počkat do jara
Ideální termín řezu závisí na konkrétním druhu trávy a místních podmínkách. U řady okrasných trav lze suché části odstranit až koncem zimy, případně brzy na jaře před novým růstem. Staré stonky tehdy snadněji poznáte a zároveň nebudete připravovat zahradu o zimní dekoraci.
Výjimkou mohou být nemocné nebo poškozené části, které je vhodné odstranit podle potřeby. Jinak ale není důvod spěchat s podzimním střihem. Okrasné trávy mohou přes zimu chránit samy sebe, poskytnout úkryt drobným živočichům a zároveň dodat zahradě strukturu v podzimním a zimním období.
Zdroj: autorka, https://www.dumazahrada.cz/clanek/jak-zazimovat-okrasne-travy-20231113.html
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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