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Okrasné trávy před zimou: Stačí svázat a s řezem počkat na jaro

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Pokud máte na zahradě okrasné trávy, víte, že po odkvětu získávají zajímavý vzhled a jejich suchá stébla mohou zdobit záhony i během zimy. S radikálním střihem proto není nutné spěchat. V mnoha případech je lepší, když necháte rostliny přes zimu přirozeně stát a řez provedete až na konci zimy nebo brzy na jaře.
Okrasné trávy

Okrasné trávy

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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