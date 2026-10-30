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Myši se stěhují dovnitř. Pomůže zubní pasta a prací prášek

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Podzim je obdobím, kdy se hlodavci hromadně stěhují do teplejších míst. Už se jim logicky nechce být venku, a tak si hledají prostory, které by jim dokonale vyhovovaly. Myši pak najdeme jak ve sklepech, tak i v garážích a v horších případech také například v obývacím pokoji. Zbavit se jich není jednoduché a klasické pastičky na myši jsou často na tyto hlodavce krátké. I proto se vyplatí vsadit na domácí triky. Třeba ten se zubní pastou a pracím práškem. My vám jich ale nabídneme mnohem více.
Kuličky ze zubní pasty a pracího prášku proti myším

Kuličky ze zubní pasty a pracího prášku proti myším

Zdroj: Chat Day
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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