Myši se stěhují dovnitř. Pomůže zubní pasta a prací prášek

Podzim je obdobím, kdy se hlodavci hromadně stěhují do teplejších míst. Už se jim logicky nechce být venku, a tak si hledají prostory, které by jim dokonale vyhovovaly. Myši pak najdeme jak ve sklepech, tak i v garážích a v horších případech také například v obývacím pokoji. Zbavit se jich není jednoduché a klasické pastičky na myši jsou často na tyto hlodavce krátké. I proto se vyplatí vsadit na domácí triky. Třeba ten se zubní pastou a pracím práškem. My vám jich ale nabídneme mnohem více.
Obyčejná zubní pasta a prací prášek to zvládnou
Je to tak. Stačí pouze smíchat zubní pastu se sypkým pracím práškem. Vznikne nám poměrně konzistentní hmota, která bude mít potřebnou hustotu. Z této hmoty zformujeme kuličky a dáme je na místa, kde se myši nejčastěji vyskytují. Stačí do koutů místnosti tak, aby kuličky nebyly moc vidět.
Mouka smíchaná s droždím a sýrem
Na přípravu tohoto prostředku na myši máme doma také veškeré ingredience. Konkrétně budeme potřebovat:
- Jednu plastovou nádobu, případně kbelík,
- 3 lžíce hladké mouky,
- 3 lžíce sušeného droždí,
- 1 lžíci strouhaného sýra, ideálně nejlevnějšího.
Do misky si nasypeme hladkou mouku a droždí. Pořádně obě ingredience smícháme a přidáme nastrouhaný sýr. Opět kompletně promícháme a směs pak nasypeme do malých igelitových pytlíků. Myši přiláká vůně sýra. Směs však nedokážou strávit a uhynou.
Tip: Na myši platí i piliny ve vodě. My jsme tuto past vyzkoušeli.
Mouka se sádrou zaberou také
Naprosto jednoduchá, ale přitom tolik účinná směs. Stačí smíchat sádru s moukou v poměru 1:1. Tuto návnadu pak nasypeme do misky a vložíme na místa, kde se nachází myši. Jak se dostane sádra myši do trávicího traktu zabije ji. Pokud mouku lehce opražíme, bude myším mnohem více vonět a snadno je přivábí.
Plastová lahev s olejem
Volit můžeme jakoukoli dvoulitrovou PETku, do které nalijeme 150 ml jakéhokoli oleje. Následně na dno můžeme dát ještě nějakou návnadu. Myš se dostane dovnitř lahve, ale ven už nikoli. Lahev je třeba upevnit, aby se nepoložila jako na obrázku.
Plastová lahev s olejem a myši: Foto Chat Day
Cukr smíchaný s jedlou sodou
Stačí pouze jeden šálek kukuřičné mouky, stejné množství cukru a jedlé sody. Cukr jistě myši přivábí a jedlá soda pak vykoná svoje. Směs je sypká a myš ji pohodlně pozře.
Zdroje info: Autor, Meta, tojenapad.sk
Kuličky ze zubní pasty a pracího prášku proti myším: Náhledové foto Chat Day, Myši- fotogalerie Pixabay
The post Myši se stěhují dovnitř. Pomůže zubní pasta a prací prášek first appeared on Naše zahrada.