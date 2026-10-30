Dlabání dýní aneb Halloween u nás

Konec října a začátek listopadu je u nás tradičně spojen s Dušičkami neboli památkou zesnulých. Čím dál častěji se setkáváme s tím, že tato tradice je zastíněna anglosaským svátkem zvaným Halloween, kterému propadly zejména děti. V posledních letech můžeme před rodinnými domy vidět tradiční prvky tohoto svátku, a to jsou vydlabané dýně, v obchodech to hemží nejrůznějšími strašidelnými maskami a sladkostmi připomínající strašidla. Také jste tomuto podzimnímu trendu propadli?
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