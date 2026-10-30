Hroznová marmeláda: sladký poklad z vlastní zahrádky

Pokud máte doma hrozny a nestíháte je konzumovat, hroznová marmeláda se může stát stálicí ve vašich zavařených dobrotách. Nemusíte být zkušeným mistrem zavařování ani vlastnit kuchyň plnou speciálních přístrojů. Vzniklou marmeládu si vychutnáte na čerstvém pečivu, palačinkách i v bílém jogurtu. A pokud máte na zahradě několik odrůd vinné révy, můžete si pohrát s jejich kombinováním. Díky sladkým odrůdám získáte jemnou ovocnou chuť, zatímco díky těm tmavým získáte výraznější chuť a krásnou barvu.
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