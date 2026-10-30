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Hroznová marmeláda: sladký poklad z vlastní zahrádky

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Pokud máte doma hrozny a nestíháte je konzumovat, hroznová marmeláda se může stát stálicí ve vašich zavařených dobrotách. Nemusíte být zkušeným mistrem zavařování ani vlastnit kuchyň plnou speciálních přístrojů. Vzniklou marmeládu si vychutnáte na čerstvém pečivu, palačinkách i v bílém jogurtu. A pokud máte na zahradě několik odrůd vinné révy, můžete si pohrát s jejich kombinováním. Díky sladkým odrůdám získáte jemnou ovocnou chuť, zatímco díky těm tmavým získáte výraznější chuť a krásnou barvu.
Hroznová marmeláda

Hroznová marmeláda

Zdroj: Foto: Gemini
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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